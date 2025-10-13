Custodio Pérez, el agricultor que se convirtió en escritor superventas tras su paso por ‘La Revuelta’

El fenómeno literario inesperado de este otoño tiene nombre propio: Custodio José Pérez Pérez, un agricultor granadino de 57 años que, tras aparecer por casualidad en el programa La Revuelta, se ha convertido en el nuevo número 1 en ventas de libros en España.
De espectador a invitado estrella en ‘La Revuelta’
Custodio había asistido en varias ocasiones como público al programa presentado por David Broncano, pero la baja de un invitado de última hora lo llevó a ocupar el sillón de entrevistado el pasado jueves. El equipo del programa recordó que aquel hombre les había dejado unas novelas negras autoeditadas y decidió invitarlo sin pensarlo dos veces.
Lo que parecía una intervención anecdótica se transformó en un fenómeno viral. Su naturalidad, su historia personal y su pasión por la escritura conquistaron a los espectadores y, en cuestión de horas, sus libros subieron al primer puesto de ventas en plataformas digitales.
La trilogía ‘Andalucía negra’, el éxito inesperado
Custodio Pérez escribe por las noches, después de su jornada en el campo. Sin editorial, sin agente y sin promoción, publicó por su cuenta tres novelas que hoy forman la trilogía ‘Andalucía negra’:
Granada oscura
Mitos y leyendas del mar de olivos
El triángulo del sur
Estas historias combinan crimen, misterio y realismo social, ambientadas en paisajes andaluces y protagonizadas por personajes cercanos, con un toque de romance y crítica rural.
El escritor que conquistó al público sin marketing
Durante su entrevista, Pérez explicó que nunca había imaginado llegar tan lejos. “No tengo editorial, ni agente, ni promoción”, confesó, mientras Broncano lo escuchaba entre sorprendido y encantado. Desde su aparición, sus libros se agotaron en las principales plataformas, y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo.
Las reseñas de los lectores destacan que sus novelas son “magníficas, dinámicas y con realismo escalofriante”, una muestra de que el boca a boca sigue siendo una poderosa herramienta incluso en la era digital.
De la tierra al papel: un nuevo referente del ‘thriller’ andaluz
El caso de Custodio Pérez demuestra que el talento puede brotar en cualquier lugar, incluso en medio de los olivares. Su éxito ha abierto un nuevo capítulo en la literatura independiente española y lo ha convertido en símbolo de superación y autenticidad.