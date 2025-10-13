Custodio Pérez, el agricultor que se convirtió en escritor superventas tras su paso por ‘La Revuelta’

De espectador a invitado estrella en ‘La Revuelta’

Custodio había asistido en varias ocasiones como público al programa presentado por David Broncano, pero la baja de un invitado de última hora lo llevó a ocupar el sillón de entrevistado el pasado jueves. El equipo del programa recordó que aquel hombre les había dejado unas novelas negras autoeditadas y decidió invitarlo sin pensarlo dos veces.