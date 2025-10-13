Fenómeno global: Taylor Swift estrena el documental sobre el "Eras Tour" en más de 100 países

Los seguidores de Taylor Swift están de en una gran alegria durante el 13 de octubre por un nuevo estreno. Después del lanzamiento de su duodécimo álbum, The Life of a Showgirl, la cantante estadounidense anuncia el próximo estreno de dos producciones audiovisuales que exploran su reciente gira mundial. Por un lado, el documental The Eras Tour: The End of an Era llegará a la plataforma Disney+. Por el otro, la película del concierto Taylor Swift | The Eras Tour debutó en salas de cine de todo el planeta.
La magnitud del proyecto cinematográfico es global, proyectándose en más de 100 naciones alrededor del mundo. La renombrada cadena AMC Theatres, encargada de la distribución en Estados Unidos, colabora con operadores de salas que representan más de 7,500 cines para este lanzamiento. Este evento único en la vida de muchos fanáticos se estableció con una fecha de estreno mundial para el 13 de octubre.
Taylor Swift, un fenomeno mundial y cinematografico
Taylor Swift compartió la noticia con emoción a través de una publicación en Instagram. La artista usó un emoji de globo terráqueo en su mensaje, dejando claro que el alcance de este proyecto resulta masivo. El estreno mundial de la cinta Taylor Swift | The Eras Tour se fijó para el 13 de octubre en la mayoría de las regiones. El entusiasmo por la proyección fílmica ya estableció récords de venta para AMC, reportando ingresos de $26 millones durante las primeras 24 horas.
La lista de naciones que disfrutan de esta cinta resulta extensa y muy diversa. Incluye territorios como Albania, Argentina, Italia, Tailandia y Venezuela, entre muchos otros afortunados. Otros países, como Brasil, India y Corea del Sur, tendrán la oportunidad de ver el espectáculo a partir del 3 de noviembre. La distribución internacional de las entradas comenzó el 26 de septiembre, lo cual aseguró la asistencia de seguidores en todos los rincones.
El documental más exitoso sobre una de las giras más importantes
Además del filme del concierto, Swift prepara la serie documental The Eras Tour: The End of an Era. Esta producción de seis episodios mostrará el detrás del escenario de la gira catalogada como la más exitosa de la historia. La cantante comentó que su equipo deseó recordar cada momento previo a la culminación de este intenso y significativo capítulo de sus vidas. El debut de los primeros dos capítulos de la docuserie será el 12 de diciembre en Disney+, con un nuevo episodio cada semana.
La serie documental trae el estreno exclusivo de The Eras Tour, The Final Show, que cuenta con el set completo de The Tortured Poets Department. La versión previa extendida de la película carece de esta sección musical que Swift introdujo durante la etapa europea del tour. El adelanto promocional presenta figuras importantes de la gira como las vocalistas Sabrina Carpenter y Gracie Abrams, quienes participaron como teloneras. También aparece el jugador de fútbol americano Travis Kelce, quien goza de la atención mediática.