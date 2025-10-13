Fenómeno global: Taylor Swift estrena el documental sobre el "Eras Tour" en más de 100 países

Los seguidores de Taylor Swift están de en una gran alegria durante el 13 de octubre por un nuevo estreno. Después del lanzamiento de su duodécimo álbum, The Life of a Showgirl, la cantante estadounidense anuncia el próximo estreno de dos producciones audiovisuales que exploran su reciente gira mundial. Por un lado, el documental The Eras Tour: The End of an Era llegará a la plataforma Disney+. Por el otro, la película del concierto Taylor Swift | The Eras Tour debutó en salas de cine de todo el planeta.