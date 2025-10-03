Secciones
El homenaje que se volvió pesadilla: la estatua de Tina Turner que indignó a sus fans

Ubicada en la ciudad natal de la artista, la obra en bronce fue pensada como un tributo a su legado, pero el diseño y su fidelidad generaron fuertes críticas.

La estatua de Tina Turner que horrorizó a su fans
Hace 2 Hs

La inauguración de una estatua de bronce de tamaño real en Brownsville, Tennessee, con la intención de honrar el legado eterno de la icónica Tina Turner, se transformó en una polémica viral. Lo que debía ser un tributo a la Reina del Rock and Roll fallecida en 2023, generó una oleada de críticas y burlas entre sus seguidores. 

El monumento, que muestra a la cantante con micrófono en mano y diseñado por la artista local Jennifer Cannon, fue calificado por miles de fans en redes sociales como "irrespetuoso" y "un crimen de odio" por la falta de fidelidad a la imagen de la cantante.

Financiada por el gobierno municipal junto a donaciones privadas, la obra se encuentra cerca del Tina Turner Museum, ubicado en la antigua escuela secundaria Flagg Grove, donde la artista cursó sus estudios. 

El homenaje que se volvió pesadilla: la estatua de Tina Turner que indignó a sus fans

Nada más revelarse la estatua, una serie de imágenes tomadas por visitantes y vecinos comenzaron a circular en redes sociales, dominando la conversación en plataformas como X (antes Twitter). La viralización fue inmediata y el foco de las críticas recayó principalmente en dos detalles: las proporciones del rostro y el peinado de la figura, considerados por muchos como poco representativos de la artista.

Entre los comentarios más difundidos figuran frases como: “Esta no es Tina Turner, es Temu Turner” y cuestionamientos sobre el supuesto parecido con personajes populares como Ronald McDonald. Incluso algunos usuarios ironizaron sobre la elección de la artista para realizar el trabajo, haciendo alusión al tema “The Best”

“Normalicemos el rechazo a las estatuas feas y contratemos a alguien más para que empiece de nuevo”, sugirió otro. “Y ella estaría rodando, rodando, rodando en su tumba si pudiera ver el cabello de esta estatua”, aseguró otro usuario.

“¿Dónde están esas piernas y pantorrillas INCREÍBLES? ¡No solo era una cantante increíble, sino que estaba en forma! No creo que esto le haga justicia”, escribió otra persona.

