El homenaje que se volvió pesadilla: la estatua de Tina Turner que indignó a sus fans

Nada más revelarse la estatua, una serie de imágenes tomadas por visitantes y vecinos comenzaron a circular en redes sociales, dominando la conversación en plataformas como X (antes Twitter). La viralización fue inmediata y el foco de las críticas recayó principalmente en dos detalles: las proporciones del rostro y el peinado de la figura, considerados por muchos como poco representativos de la artista.