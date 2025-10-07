Quién fue Elizabeth Taylor, la mujer sobre la que Taylor Swift escribió una canción

¿Quién fue Elizabeth Taylor, la actriz a la que le canta Taylor Swift?

Liz Taylor, como la conocía la prensa, nació en febrero de 1932 y falleció en marzo de 2011. Fue una de las actrices destacadas de la Edad de Oro de Hollywood en el cine estadounidense y su vida estuvo atravesada por el drama: joyas, amores, dinero y también adicciones. Tuvo una serie de amores escandalosos –se casó ocho veces, dos con un mismo hombre– entre los cuales destacó su apasionada relación con el actor Richard Burton.