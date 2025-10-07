Secciones
Quién fue Elizabeth Taylor, la mujer sobre la que Taylor Swift escribió una canción

La actriz, ganadora de tres premios Oscar, fue considerada una de las mujeres más hermosas de Hollywood.

Hace 1 Hs

El último fin de semana Taylor Swift lanzó “The life of a showgirl”, un album que marca su faceta más dramática en relación a las relaciones amorosas y al lujo que la rodea. En esa línea, se apropió de la figura de la legendaria actriz Elizabeth Taylor, tres veces ganadora del Oscar, a quien dedicó una canción titulada con su nombre.

Swift aprovechó el nexo entre su propio nombre y el apellido de la actriz. Incluso antes del lanzamiento, ya el equipo de prensa de la fallecida Liz Taylor había acordado formar parte de la previa publicitaria, dando anticipos, compartiendo los anuncios de la cantante y ofreciendo su merchandising.

La figura de Taylor en “The life of a showgirl” se levanta como un emblema que resume el carácter del álbum. Catalogada por el Vaticano como un mal ejemplo para la juventud y como una pecadora a raíz de sus múltiples relaciones, la actriz de los ojos violeta fue también una abanderada de causas como la concientización sobre el VIH.

¿Quién fue Elizabeth Taylor, la actriz a la que le canta Taylor Swift?

Liz Taylor, como la conocía la prensa, nació en febrero de 1932 y falleció en marzo de 2011. Fue una de las actrices destacadas de la Edad de Oro de Hollywood en el cine estadounidense y su vida estuvo atravesada por el drama: joyas, amores, dinero y también adicciones. Tuvo una serie de amores escandalosos –se casó ocho veces, dos con un mismo hombre– entre los cuales destacó su apasionada relación con el actor Richard Burton.

Elizabeth Taylor y Richard Burton Elizabeth Taylor y Richard Burton

Pero antes de iniciar los idas y vueltas con Burton, Taylor protagonizó uno de los grandes escándalos de su vida. Al fallecer Mike Todd, su más grande amor, la actriz inició una relación con el cantante Eddie Fisher –padre de Carrie Fisher, la Princesa Leia en "Star Wars"–, quien entonces estaba casado con su íntima amiga, la actriz Debbie Reynolds.

Las joyas formaron parte importante en la vida de Taylor. Richard Burton le regaló el famoso diamante Krupp o Taylor-Burton Diamond de 69 quilates y una perla que había formado parte de la colección de María de Tudor. Hoy en día en las más emblemáticas alfombras rojas, las figuras del espectáculo lucen algunas de las joyas que pertenecieron a Liz Taylor.

Cleopatra fue el personaje más destacado en la carrera de Elizabeth Taylor Cleopatra fue el personaje más destacado en la carrera de Elizabeth Taylor

Una de las etapas más oscuras de su vida fue el de su adicción al alcohol. Fue de público conocimiento que la actriz se sometió a procesos de rehabilitación reiteradas veces para alejarse de las bebidas. Además, tuvo un alto consumo de analgésicos a los que llegó luego de someterse a diferentes operaciones estéticas.

