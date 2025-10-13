Cuál es la fruta rica en vitamina C que mejora tu estado de ánimo

Un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid demostró que el consumo diario de 2 kiwis durante seis semanas mejoró significativamente el estado de ánimo de los participantes que inicialmente presentaban niveles bajos de energía. En este estudio, se comprobó que los niveles de vitamina C en el organismo pueden influir directamente en la sensación de fatiga y en la calidad del sueño, lo que a su vez afecta el bienestar emocional.