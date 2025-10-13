Secciones
Cuatro aplicaciones para compartir tus gastos con otras personas

Estos programas mezclan una billetera virtual con un anotador y una calculadora.

Cuatro aplicaciones para compartir tus gastos con otras personas
Pagar una cuenta grupal y después intentar dividir el total se convirtió en una tarea un tanto engorrosa, sobre todo si no se siguieron los consumos de cada persona. Para suerte de los que no tienen tantas facilidades con las cuentas, existen muchas aplicaciones que pueden simplificar todas las tareas y que se conectan con otros usuarios para examinar sus gastos en tiempo real.

Este tipo de aplicaciones tienen muchos beneficios y, sobre todo, ahorran tiempo porque los cálculos se hacen automáticamente. Permiten registrar quiénes hicieron los pagos y cuánto debe cada persona, evitando malos entendidos. Se trata de aplicaciones que transparentan las cuentas porque todos pueden ver los gastos compartidos.

Una aplicación para compartir gastos con otras personas es ideal para salidas grupales y hasta para viajes, ya sea con amigos o familias. En todo momento en que se hagan compras comunes, instalarlas puede hacer la división más sencilla También sirve para llevar un registro de los egresos que se produjeron y saber en qué se gastó.

Cuatro apps para compartir gastos

El BBVA elaboró un listado de las aplicaciones más recomendadas. Estos son sus puntos fuertes y sus debilidades.

Splitwise

Es una de las aplicaciones más establecidas porque está llena de funciones: permite crear grupos, dividir gastos de forma igualitaria o desigual –según lo que se necesite–, simplificar deudas entre varios participantes y ver quién debe pagar a quién para disminuir las transferencias o los pagos. Algunas funciones están limitadas a la versión Pro.

Tricount

Está enfocada en ofrecer una interfaz clara, simple y usable a los usuarios. No tiene anuncios ni tiene límites. Es posible usarlo sin conexión y se puede dividir los gastos de distintos modos: partes equitativas, por porcentaje, entre otras. Puede que tenga menos funciones extra que otras aplicaciones similares.

Buddy

Esta aplicación fusiona la división de gastos con funciones de presupuesto compartido. Permite hacer múltiples cuentas y tenerlas trabajando en el mismo momento. Puede que algunas funciones dependan de qué bancos y en qué países está disponible.

Splid

Funciona de manera online, lo cual es importante si estás fuera de casa o de viaje sin conexión. Incluye más de 150 monedas, por lo que puede usarse en una infinidad de países del mundo. No exige registro para crear un grupo. Algunas funciones tienen acceso solo mediante un pago.

