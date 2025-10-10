Guía para armar un presupuesto familiar con ingresos y egresos y no gastar de más

Los ingresos llegan cada mes, pero muchas familias parecen no saber a qué se destina ese dinero. Tener un presupuesto es una forma práctica de saberlo y de anticipar algunos gastos o dificultades. Un presupuesto permite determinar cuáles serán los ingresos y cuáles los egresos en un determinado período de tiempo, a la vez que permite conocer las finanzas personales.
Una vez creado el presupuesto, se pueden ir haciendo ajustes. Elaborarlo no implica que quedará predeterminado de una vez y para siempre, sino que podemos comprobar si se cumple o no lo que se previó e ir corrigiendo para evitar el endeudamiento, una situación de la que no es sencillo salir si no se planifica.
Cómo se compone un presupuesto
El presupuesto se basa en distinguir las necesidades de los deseos para determinar qué gasto es prioritario y cuál no. Los deseos constituyen las cosas que aspiramos a tener o los planes que aspiramos a concretar, pero que no son imprescindibles para la supervivencia y bienestar, como el último modelo de un celular.
Los gastos, por su parte, pueden agruparse en obligaciones –alquiler, servicios–, cosas necesarias pero no obligatorias –alimentos, ropa, calzado, transporte– y los que pueden agruparse en la categoría “gustos”, que son gastos extra. Además, está el gasto hormiga, el principal gasto que se debe controlar porque representan una fuga de dinero. Son aquellos tan chicos que no consideramos importantes pero que al final del mes suman una cantidad importante.
Cómo armar un presupuesto familiar
Armar un presupuesto implica considerar ingresos totales del grupo familiar. Después, calcular los gastos fijos y definir un monto de ahorro, tanto para conseguir lo que queremos –cosas o planes– y para tener un dinero de reserva para los imprevistos. Es fundamental anotar absolutamente todos los ingresos y gastos. Este ejercicio permitirá definir prioridades de gastos y eliminar gastos innecesarios.
Si a la suma de todos los ingresos se le restan todos los gastos, pueden darse tres situaciones: que de positivo, en cuyo caso tenemos dinero para ahorrar; que de cero, en cuyo caso habrá que tener cuidado porque no tendremos capital para afrontar gastos imprevistos; o que de negativo, en cuyo caso tendremos dos opciones: eliminar gastos innecesarios o buscar una nueva fuente de ingreso.
Para un primer presupuesto, se puede hacer un listado de los gastos de cada día y luego del mes. Hacerlo de forma diaria permitirá ir haciendo ajustes semana tras semana para no gastar de más.