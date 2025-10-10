Guía para armar un presupuesto familiar con ingresos y egresos y no gastar de más

Si a la suma de todos los ingresos se le restan todos los gastos, pueden darse tres situaciones: que de positivo, en cuyo caso tenemos dinero para ahorrar; que de cero, en cuyo caso habrá que tener cuidado porque no tendremos capital para afrontar gastos imprevistos; o que de negativo, en cuyo caso tendremos dos opciones: eliminar gastos innecesarios o buscar una nueva fuente de ingreso.