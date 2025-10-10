Pago mínimo en tarjetas de crédito: ¿es conveniente usarlo o no?

Las tarjetas de crédito pueden convertirse en una gran aliada para quienes saben administrar sus finanzas personales. Pero al momento de financiar una compra, existen dos tipos de deudas. Uno, es el endeudamiento responsable, que implica un nivel de deuda que puede ser afrontado sin problemas con los ingresos disponibles y, otro, es el sobreendeudamiento, cuando el pago que se debe hacer al final de cada ciclo excede los ingresos de los que disponemos.