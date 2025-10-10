Secciones
EconomíaNoticias económicas

Pago mínimo en tarjetas de crédito: ¿es conveniente usarlo o no?

Tener un plan de pago es fundamental para las situaciones en que las deudas siguen creciendo.

Pago mínimo en tarjetas de crédito: ¿es conveniente usarlo o no?
Hace 1 Hs

Las tarjetas de crédito pueden convertirse en una gran aliada para quienes saben administrar sus finanzas personales. Pero al momento de financiar una compra, existen dos tipos de deudas. Uno, es el endeudamiento responsable, que implica un nivel de deuda que puede ser afrontado sin problemas con los ingresos disponibles y, otro, es el sobreendeudamiento, cuando el pago que se debe hacer al final de cada ciclo excede los ingresos de los que disponemos.

Guía para armar un presupuesto familiar con ingresos y egresos y no gastar de más

Guía para armar un presupuesto familiar con ingresos y egresos y no gastar de más

Al final del mes –o en una fecha cercana– las tarjetas de crédito cierran su ciclo y envían a cada usuario su resumen mensual con los costos que deben pagarse. Una de las opciones que ofrecen los bancos es pagar un monto mínimo, que no representa el total de los gastos que habría que pagar en ese mes, sino un monto inferior.

Aunque pagar menos de lo que se esperaba parece una opción tentadora, muchas veces el pago mínimo se vuelve un arma de doble filo. Pagar un monto pequeño hará que el resto de la deuda genere una acumulación y que tenga recargo de intereses.

Pago mínimo en tarjetas de crédito: sí o no

Muchos usuarios acuden al pago mínimo cuando su deuda es superior a su capacidad de pago. Si los gastos superan los niveles de ingresos, una persona tendrá un saldo deudor. Es decir, sus números estarán “en rojo”. Ante un saldo deudor, pueden ocurrir dos situaciones:

- Por una parte, la entidad bancaria puede atender los pagos, lo que se denomina estar al descubierto. Está en poder del banco autorizar esta situación. El saldo negativo genera intereses que luego se deberán pagar.

- Por otra, la entidad bancaria o caja de ahorros no atiende los recibos y los devuelve, lo que puede ocasionar problemas como el corte del servicio no abonado.

Según un taller de Finanzas Personales dictado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, hasta 90 días sin pago se considera estar al descubierto. Pasado ese plazo, el banco puede incluir los datos del usuario entre los registros de morosos. A partir de allí, los bancos pueden intentar cobrar en una instancia extrajudicial –enviando intimaciones al usuario– o en una instancia judicial –iniciando acciones legales para que la justicia intervenga–.

Entonces, siempre que consideres hacer un pago mínimo, es importante que cuentes con un plan de pago a futuro. Porque las deudas no abonadas generan intereses que solo hacen que la deuda siga creciendo.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Guía para armar un presupuesto familiar con ingresos y egresos y no gastar de más

Guía para armar un presupuesto familiar con ingresos y egresos y no gastar de más

Ventas, devoluciones y salidas del país: grandes cambios en multinacionales que funcionan en Argentina

Ventas, devoluciones y salidas del país: grandes cambios en multinacionales que funcionan en Argentina

Un gerente petrolero recibirá una indemnización millonaria luego de que le bajaran el sueldo

Un gerente petrolero recibirá una indemnización millonaria luego de que le bajaran el sueldo

Cómo invertir en cauciones y ganar más que con un plazo fijo

Cómo invertir en cauciones y ganar más que con un plazo fijo

Arca y billeteras virtuales: cuánto dinero se podrá transferir en octubre

Arca y billeteras virtuales: cuánto dinero se podrá transferir en octubre

Lo más popular
Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU
1

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo
2

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La avenida del Centenario que nunca se terminó
3

La avenida del Centenario que nunca se terminó

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal
4

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú
5

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Denuncian a integrantes del clan Los Gardelitos de intentar influenciar a testigos que son claves
6

Denuncian a integrantes del clan Los Gardelitos de intentar influenciar a testigos que son claves

Más Noticias
Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

La familia de “El Petiso David” lo defendió frente a los Tribunales Federales: “Todo esto ha sido armado”

La familia de “El Petiso David” lo defendió frente a los Tribunales Federales: “Todo esto ha sido armado”

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Comentarios