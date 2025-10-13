Secciones
"No lo entiendo": la reacción viral de Milo J al ver que fanáticos se tatúan sus canciones en la cara

Su crecimiento llegó a tal punto que los fanáticos, devotos del artista, se tatuaron frases de sus canciones en la cara.

"No lo entiendo": la reacción viral de Milo J al ver que fanáticos se tatúan sus canciones en la cara
Hace 2 Hs

El cantante y músico argentino Milo J está pasando por un momento de auge en su carrera musical, recientemente lanzó un nuevo álbum "La vida era más corta", y agotó entradas para sus grandes recitales en muy poco tiempo. Su crecimiento llegó a tal punto que los fanáticos, devotos del artista, se tatuaron frases de sus canciones en la cara. 

 El hecho fue abordado por Milo J en sus redes sociales en un video publicado sobre su conocimiento de quienes se tatuaron la cara con canciones de el. La reacción se viralizó rápidamente debido a las afirmaciones: "no lo entiendo, desearía algún día entenderlos".

La reacción de Milo J al ver fans que se tatuaban sus canciones en la cara

"Eso lo van a tener toda la vida hermano. No es una boludez,no te podes andar tatuando la cara ajena, es jodido." Dijo Milo J, mientras se grababa casual en su casa tomando mate. Además consultaba dicienco "yo no lo entiendo, vi dos o tres que lo hicieron". 

Ese recorte se hizo tendencia en X, luego de que también se viralizará en TikTok. En una entrevista con Rolling Stone el cantante dijo "No me asusta nada. La fama es terrible. Ayuda un montón, no nos hagamos los que nada que ver, pero es terrible. Viene con muchas cosas atrás” dejando en claro que no es su principal objetivo.

Voces que trascienden generaciones en el albúm de Milo J

La obra reúne a generaciones, territorios u estilos, con la participación de referentes históricos como los heramnos Crabajal, íconos del folklore argentino y hasta la inolvidables Merecdes Sosa, un logro que Milo celebró con gran orgullo cuando le preguntaron cuál era su canción favorita del álbum. "'Canción del jangadero' porque ya me puedo retirar de la vida tranquilo sabiendo que ahí está la voz de Mercedes Sosa. Casi me hace llorar y yo no lloro con las canciones", se sinceró en una entrevista al medio citado.

A "La vida era más corta" se suman otras voces como la de la cantautora Paula Prieto, quien aporta “profundidad y sensibilidad” y de la chilena AKRIILA agregando “un tinte moderno y disruptivo al universo del disco”, según detallaron desde Sony Music. Otras canciones incluyen a Trueno, Soledad Patsorutti y el legendario Silvio Rodríguez.

El nuevo álbum de Milo J no es folklore como él aclaró. Es un disco de música popular que se acerca estéticamente a su debut discográfico, pero atravesado por la influencia de las voces, los ritmos, las historias y los pesares de la gente cotidiana, en una obra disruptiva que honra las raíces pero no se aferra a lo tradicional.

