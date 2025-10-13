Cómo saber si es tu alma gemela según la fecha de nacimiento

La Numerología es una antigua práctica cuyo origen se remonta al estudio de los números de Pitágoras. Es el arte de comprender su significado, relacionarlos y encontrar la relación mística que está implícita en ellos.
Así, este análisis de los números tiene la capacidad, entre otras cosas, de guiarnos en nuestra vida, autoconocernos, superarnos y esclarecer muchos temas sobre nosotros mismos, entre ellos, cómo somos y actuamos a la hora del amor.
Nuestro número personal nos indica cómo solemos demostrar los sentimientos y la pasión, nos permite reconocer cuáles son nuestros aspectos negativos y positivos y, también, nuestro temperamento afectivo, explica la numeróloga y Máster Holística, Nadir Otermin Hamed, en Clarín.
Numerología: Cómo se calcula el número de la pareja
Primero, debemos sumar las fechas de nacimiento de cada uno de los miembros de la pareja.
Veamos un ejemplo:
Si Naciste el 8 de septiembre de 1983 (8/9/1983), tu número es: 8+9+1+9+8+3= 38= 3+8= 11= 1+1= 2
Tu pareja nació el 14 de junio de 1984 (14/6/1982), su número es: 1+4+6+1+9+8+2= 31=3+1= 4
Luego, hay que sumar los resultados de los dos: 2+4= 6.
Entonces, la pareja se define con el número 6.
Cómo saber si tu pareja es tu alma gemela
- Pareja número 1. Es un amor alejado, distante. Cada uno piensa en su propio bienestar, lo que puede llegar, en algunos momentos, a convertir la relación en un vínculo egoísta. Hay momentos buenos en la relación, pero también pueden tener problemas por el individualismo que suele aparecer en momentos que ninguno se lo espera. Deben comenzar a controlar el carácter, pensar en que juntos pueden hacer grandes cosas, dejar el egoísmo de lado, y tener en cuenta que una pareja es de dos y no cada uno por su lado. Y, sobre todas las cosas, deben recordar cuánto y por qué se aman.
- Pareja número 2. Esta relación ha pasado por buenos y malos momentos, pero el tiempo sigue afianzando el amor y las emociones. Y los sentimientos siguen tan profundos como en el primer momento, pero cada día que pasa crecen con más fuerza. Con seguridad, vivirán juntos durante toda la vida y serán muy felices, porque el amor siempre está presente entre los dos.
- Pareja número 3. La armonía es una de las principales características de esta relación y se atraen, también, debido a esta armonía a la que respiran cada día. Es una pareja estable, tranquila y sin muchos contratiempos ni problemas. Entre ambos logran que el hogar sea como un paraíso.
- Pareja número 4. Desafortunadamente, la relación que tienen podría considerarse programada: ninguno de los dos tiene demasiado tiempo para dedicarle a la pareja porque el trabajo es mucho más importante que el amor. De a dos, deben buscar momentos en los que se desconecten completamente del mundo y puedan recuperar el amor mutuo, ya que el secreto está en siempre recordar qué fue lo que los enamoró y lo mucho que se aman. Pero también es importante decirlo y demostrarlo en cualquier oportunidad que tengan.
- Pareja número 5. Esta relación es muy alegre. Además, tienen una estrella que los acompaña a donde vayan y todo lo que inicien en pareja tendrá la marca del éxito. Confían mucho el uno en el otro y, definitivamente, es una pareja con un ángel que los cuida y guía siempre.
- Pareja número 6. Esta relación se basa mucho en los encuentros amorosos y los dos saben cómo otorgarle placer al otro. Sin embargo, desafortunadamente este sentimiento tan intenso puede ser fugaz, porque en muchas ocasiones solo hay una extrema pasión, hay mucha atracción pero muy poco amor.
- Pareja número 7. Se podría decir que son almas gemelas. La relación va más allá de la pasión, no se dejan llevar por cosas vanas, porque el sentimiento que tienen el uno por el otro es puro y sobrevive a cualquier cosa negativa que se presente en sus vidas. La compatibilidad espiritual es mucho más grande que la física.
- Pareja número 8. Tienen un hermoso camino juntos y muchos proyectos importantes a futuro. Puede ser que tengan discusiones, pero es porque lo que sienten es demasiado fuerte. Sin embargo, muchas personas no entienden cómo es la relación por tantos conflictos que tienen. Deben intentar solucionar todo de la manera lo más tolerante posible, porque los problemas pueden pasar más allá de un simple disgusto.
- Pareja número 9. El vínculo que tienen es irrompible y necesario, pero estarán siempre en desacuerdo con los encuentros. Puede ser que tengan discusiones frecuentes pero la pasión las solucionará. También están envueltos en medio de los celos y el amor.