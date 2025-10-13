Una broma que fue muy lejos: detuvieron a un joven por preguntar a ChatGPT cómo matar a su amigo

Las bromas no tienen caida cuando se trata de un país donde la violencia escolar con armas de fuego alcanza números incalculables. Mientras que 2024 fue el año donde mayores tiroteos masivos ocurrieron en Estados Unidos, cualquier tipo de señal se vuelve una alerta en el sistema educativo. Así sucedió con un adolescente de 13 años que consultó a Chat GPT cómo podía terminar con la vida de su amigo en plena clase, lo que pronto activó el protocolo de vigilancia de la institución y llevó a a la policía a intervenir de forma urgente.