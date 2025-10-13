Una broma que fue muy lejos: detuvieron a un joven por preguntar a ChatGPT cómo matar a su amigo

Las bromas no tienen caida cuando se trata de un país donde la violencia escolar con armas de fuego alcanza números incalculables. Mientras que 2024 fue el año donde mayores tiroteos masivos ocurrieron en Estados Unidos, cualquier tipo de señal se vuelve una alerta en el sistema educativo. Así sucedió con un adolescente de 13 años que consultó a Chat GPT cómo podía terminar con la vida de su amigo en plena clase, lo que pronto activó el protocolo de vigilancia de la institución y llevó a a la policía a intervenir de forma urgente.
Una jornada escolar en la Southeastern Middle School en DeLand encendió las alarmas de las autoridades cuando un alumno de 13 años escribió a Chat GPT en una computadora de la institución la frase “Cómo matar a mi amigo en medio de clase”. El mensaje pronto activó el sistema de vigilancia de la escuela y generó una inmediata respuesta policial.
El sistema detectó una consulta sospechosa
El sistema de seguridad de la escuela está impulsado por inteligencia artificial y gestionado por la empresa Gaggle. Esta tecnología logró detectar la consulta y envió una alerta automática al agente de Policía asignado al campus. Según la cadena local 'WFLA', afiliada a 'NBC', el agente acudió de inmediato a la institución situada a unos 90 kilómetros al norte de Orlando, y detuvo al estudiante.
El adolescente alegó que "solo estaba bromeando" con un compañero, pero las autoridades no se lo tomaron a la ligera, teniendo en cuenta el largo historial de tiroteos escolares en Estados Unidos, entre ellos la masacre de Parkland (Florida) en 2018, en la que murieron 17 personas. El joven fue arrestado por la Policía del condado de Volusia y trasladado al centro de detención juvenil local,s según detallaron desde Euro News. En redes sociales circularon imágenes en las que se le ve esposado saliendo de una patrulla.
El arresto y un debate de seguridad
Tras el incidente, las autoridades advirtieron a los padres sobre la necesidad de supervisar las interacciones digitales de sus hijos. "Una broma puede convertirse en una emergencia escolar. Padres, hablad con vuestros hijos para evitar que se repita este error", señaló la oficina del jefe de policía del distrito.
El caso abrió incluso un debate sobre Gaggle, el sistema de vigilancia que analiza los textos escritos por los alumnos en entornos digitales. Aunque fue elogiado por su capacidad para detectar posibles amenazas, también generó críticas por la cantidad de falsas alarmas y por fomentar un entorno que algunos califican de "vigilancia permanente" en las escuelas.