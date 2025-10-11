Ahora ChatGPT puede armar una playlists en Spotify según tu estado de ánimo

La novedad está disponible tanto para cuentas gratuitas como premium, lo que convierte a esta función en una de las incorporaciones más accesibles y masivas dentro del universo digital. Mediante esta vinculación, los usuarios pueden pedir a ChatGPT que genere playlists según su estado de ánimo, una actividad, un tema o un género musical, y la IA se encargará de enviar los resultados directamente a Spotify.