Secciones
SociedadTecnología

Ahora ChatGPT puede armar una playlists en Spotify según tu estado de ánimo

La nueva función, disponible en inglés, permite conectar ambas plataformas para crear listas de reproducción personalizadas, y descubrir música o podcasts adaptados a cada momento.

TECNOLOGÍA. ChatGPT y Spotify integraron sus servicios para crea listas de reproducción personalizadas mediante inteligencia artificial. TECNOLOGÍA. ChatGPT y Spotify integraron sus servicios para crea listas de reproducción personalizadas mediante inteligencia artificial. / GOOGLE
Hace 2 Hs

La inteligencia artificial (IA) ya no sólo responde preguntas: ahora también puede elegir tu música. ChatGPT y Spotify anunciaron una integración histórica que permite conectar ambas plataformas para crear listas de reproducción; descubrir nuevos artistas y recibir sugerencias de podcasts a la medida de cada usuario.

La novedad está disponible tanto para cuentas gratuitas como premium, lo que convierte a esta función en una de las incorporaciones más accesibles y masivas dentro del universo digital. Mediante esta vinculación, los usuarios pueden pedir a ChatGPT que genere playlists según su estado de ánimo, una actividad, un tema o un género musical, y la IA se encargará de enviar los resultados directamente a Spotify.

Por ejemplo, se puede solicitar una “playlist para estudiar de noche”, “canciones para motivarse antes de entrenar” o “música tranquila para dormir”, y el sistema seleccionará piezas adaptadas al pedido.

Cómo vincular ChatGPT con Spotify

El proceso es simple. Para activarlo, se debe iniciar una conversación en ChatGPT y mencionar Spotify. En ese momento, el sistema solicitará permiso para conectar ambas cuentas. Una vez vinculadas, basta con pedir canciones, artistas, álbumes o episodios de podcast directamente en el chat.

Cuando se elige una pista, la aplicación de Spotify se abre automáticamente y permite escuchar o guardar la selección. Además, se pueden agregar detalles como género, ambiente o artista para que las recomendaciones sean más precisas.

Spotify aclaró que la integración está disponible en inglés y alcanza a 145 países, tanto en la versión web como en las aplicaciones móviles (iOS y Android). Por ahora, el servicio no incluye el idioma español, pero se espera su ampliación durante los próximos meses.

Otra característica importante es que la vinculación es opcional. Los usuarios pueden activarla o desactivarla en cualquier momento desde los ajustes de ChatGPT, sin que la plataforma de streaming comparta contenido de audio o video con OpenAI para fines de entrenamiento de inteligencia artificial.

Recomendaciones más precisas y personalizadas

El objetivo de esta alianza es ofrecer una experiencia musical más personalizada y dinámica. ChatGPT puede interpretar las preferencias, estados de ánimo o intereses de cada usuario y responder con sugerencias adaptadas a esos criterios.

Por ejemplo, se pueden pedir listas temáticas como “rock argentino de los 80” o “podcasts sobre desarrollo personal”, y el asistente mostrará resultados curados según el contexto. Spotify explicó que “aunque la herramienta está en una etapa inicial, seguirá mejorando y perfeccionándose en las próximas semanas”.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas AndroidWhatsAppiOSSpotifyArgentinaInteligencia ArtificialChatGPTIA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Elon Musk promete el primer videojuego creado íntegramente con la IA de Grok

Elon Musk promete el primer videojuego creado íntegramente con la IA de Grok

¿Qué tienen en común la IA y una pequeña isla del Caribe? La coincidencia que hizo popular y millonario a este recóndito lugar

¿Qué tienen en común la IA y una pequeña isla del Caribe? La coincidencia que hizo popular y millonario a este recóndito lugar

Tucumán, entre las provincias en las que más se usa ChatGPT

Tucumán, entre las provincias en las que más se usa ChatGPT

Google AI Pro gratis por un año para estudiantes: qué países pueden acceder

Google AI Pro gratis por un año para estudiantes: qué países pueden acceder

¿Tu celular anda lento? Descubrí el truco más fácil para que vuelva a funcionar rápido sin gastar dinero

¿Tu celular anda lento? Descubrí el truco más fácil para que vuelva a funcionar rápido sin gastar dinero

Lo más popular
El posteo de Alberto Fernández contra Milei: “Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota”
1

El posteo de Alberto Fernández contra Milei: “Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota”

Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán
2

Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán

Incendios en campos provocaron una muerte y el cierre del aeropuerto
3

Incendios en campos provocaron una muerte y el cierre del aeropuerto

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez
4

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano
5

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano

Diego Santilli encabezará la boleta de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires
6

Diego Santilli encabezará la boleta de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires

Más Noticias
Tras los problemas por los incendios, ¿cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo y qué pasa con los vuelos?

Tras los problemas por los incendios, ¿cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo y qué pasa con los vuelos?

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Día de la Madre: qué descuentos y promociones ofrecen los principales bancos

Día de la Madre: qué descuentos y promociones ofrecen los principales bancos

Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán

Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán

¿Tu celular anda lento? Descubrí el truco más fácil para que vuelva a funcionar rápido sin gastar dinero

¿Tu celular anda lento? Descubrí el truco más fácil para que vuelva a funcionar rápido sin gastar dinero

Ni microbikini ni enteriza: el regreso de una malla clásica que será furor este verano

Ni microbikini ni enteriza: el regreso de una malla clásica que será furor este verano

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano

Cuál es el alimento que genera más felicidad que el chocolate

Cuál es el alimento que genera más felicidad que el chocolate

Comentarios