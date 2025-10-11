Ahora ChatGPT puede armar una playlists en Spotify según tu estado de ánimo

La inteligencia artificial (IA) ya no sólo responde preguntas: ahora también puede elegir tu música. ChatGPT y Spotify anunciaron una integración histórica que permite conectar ambas plataformas para crear listas de reproducción; descubrir nuevos artistas y recibir sugerencias de podcasts a la medida de cada usuario.
La novedad está disponible tanto para cuentas gratuitas como premium, lo que convierte a esta función en una de las incorporaciones más accesibles y masivas dentro del universo digital. Mediante esta vinculación, los usuarios pueden pedir a ChatGPT que genere playlists según su estado de ánimo, una actividad, un tema o un género musical, y la IA se encargará de enviar los resultados directamente a Spotify.
Por ejemplo, se puede solicitar una “playlist para estudiar de noche”, “canciones para motivarse antes de entrenar” o “música tranquila para dormir”, y el sistema seleccionará piezas adaptadas al pedido.
Cómo vincular ChatGPT con Spotify
El proceso es simple. Para activarlo, se debe iniciar una conversación en ChatGPT y mencionar Spotify. En ese momento, el sistema solicitará permiso para conectar ambas cuentas. Una vez vinculadas, basta con pedir canciones, artistas, álbumes o episodios de podcast directamente en el chat.
Cuando se elige una pista, la aplicación de Spotify se abre automáticamente y permite escuchar o guardar la selección. Además, se pueden agregar detalles como género, ambiente o artista para que las recomendaciones sean más precisas.
Spotify aclaró que la integración está disponible en inglés y alcanza a 145 países, tanto en la versión web como en las aplicaciones móviles (iOS y Android). Por ahora, el servicio no incluye el idioma español, pero se espera su ampliación durante los próximos meses.
Otra característica importante es que la vinculación es opcional. Los usuarios pueden activarla o desactivarla en cualquier momento desde los ajustes de ChatGPT, sin que la plataforma de streaming comparta contenido de audio o video con OpenAI para fines de entrenamiento de inteligencia artificial.
Recomendaciones más precisas y personalizadas
El objetivo de esta alianza es ofrecer una experiencia musical más personalizada y dinámica. ChatGPT puede interpretar las preferencias, estados de ánimo o intereses de cada usuario y responder con sugerencias adaptadas a esos criterios.
Por ejemplo, se pueden pedir listas temáticas como “rock argentino de los 80” o “podcasts sobre desarrollo personal”, y el asistente mostrará resultados curados según el contexto. Spotify explicó que “aunque la herramienta está en una etapa inicial, seguirá mejorando y perfeccionándose en las próximas semanas”.