OpenAI y Sur Energy impulsan un mega centro de inteligencia artificial en la Patagonia

Stargate Argentina" es un proyecto de inversión de US$25.000 millones que involucra a OpenAI, creadora de ChatGPT.

Milei recibió en Casa Rosada, junto con Demian Reidel, a representantes de OpenAI. @OPRArgentina Milei recibió en Casa Rosada, junto con Demian Reidel, a representantes de OpenAI. @OPRArgentina
Hace 1 Hs

Argentina dio un paso clave en su posicionamiento global en inteligencia artificial. La empresa estadounidense OpenAI, creadora de ChatGPT, firmó una carta de intención con Sur Energy para desarrollar un ambicioso centro de datos en la región patagónica, orientado exclusivamente a procesamiento de IA.

El proyecto, que fue presentado ante Javier Milei, lleva el nombre de Stargate Argentina y contempla una capacidad instalada de 500 megawatts abastecidos íntegramente con energías renovables. La inversión estimada se ubica entre los U$S20.000 y U$S25.000 millones y será ejecutada mediante una alianza estratégica entre Sur Energy y un desarrollador internacional de infraestructura cloud, con el respaldo de OpenAI a través de un compromiso de compra de energía.

Según informaron en las compañías, se trata de una de las iniciativas de infraestructura tecnológica más grandes de América Latina. Su objetivo es posicionar al país como un referente regional en soberanía tecnológica y desarrollo de inteligencia artificial, consignó el diario "La Nación".

Stargate Argentina forma parte del programa global Stargate, una iniciativa de OpenAI para instalar centros de cómputo de alto rendimiento en distintas partes del mundo. Argentina será el primer país de América Latina en sumarse, luego de acuerdos similares en naciones como Alemania, Reino Unido y Japón.

Sam Altman, CEO de OpenAI, destacó que el proyecto “va más allá de la infraestructura” y señaló que busca acercar el potencial de la inteligencia artificial a la población argentina.

Estos centros de datos están diseñados específicamente para IA. La capacidad de cómputo generada será aprovechada por diversos sectores productivos en el país, impulsando una nueva etapa en la economía digital.

El proyecto será presentado para adherirse al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), lo que permitirá acceder a beneficios fiscales, aduaneros y financieros, clave para su desarrollo a largo plazo.

La elección de Argentina responde tanto al potencial humano como a las condiciones técnicas. Según OpenAI, el país muestra altos niveles de adopción de la tecnología, disponibilidad de desarrolladores y una infraestructura energética favorable, especialmente en la Patagonia, donde abundan fuentes renovables y conectividad estratégica.

La obra se desarrollará en un predio de entre cinco y siete hectáreas. Se prevé que genere miles de empleos y un importante volumen de exportaciones digitales. La construcción comenzaría en 2026 y se espera que la primera etapa entre en funcionamiento a fines de 2027 con 100 MW, escalando luego hasta su capacidad total.

La iniciativa cuenta con el impulso de Demian Reidel, presidente de Nucleoeléctrica Argentina, y del fallecido Matías Travisano, cofundador de Sur Energy, quienes promovieron la conexión entre el gobierno y referentes tecnológicos de Silicon Valley.

Durante la presentación oficial, autoridades de OpenAI y representantes locales reafirmaron su compromiso de transformar al país en un nodo estratégico para el crecimiento de la inteligencia artificial en la región.

