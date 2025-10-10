OpenAI y Sur Energy impulsan un mega centro de inteligencia artificial en la Patagonia

El proyecto, que fue presentado ante Javier Milei, lleva el nombre de Stargate Argentina y contempla una capacidad instalada de 500 megawatts abastecidos íntegramente con energías renovables. La inversión estimada se ubica entre los U$S20.000 y U$S25.000 millones y será ejecutada mediante una alianza estratégica entre Sur Energy y un desarrollador internacional de infraestructura cloud, con el respaldo de OpenAI a través de un compromiso de compra de energía.