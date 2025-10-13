Nico Vázquez confirmó el vinculo amoroso con una compañera de elenco

En una entrevista móvil del programa Infama (América), Nicolás Vázquez, confirmó su vínculo con Dai Fernández. Ambos actúan en la versión teatralizada de "Rocky", el clásico de Silvester Stallone. Los rumores de un romance circulan entre los medios que cubren el espectáculo hace algunas semanas, pero sin confirmación.
Hasta este momento, Vázquez habría guardado silencio sobre nuevas parejas, luego del escándalo de su separación con Gimena Accardi. Pero luego del crecimiento de los rumores, el actor no pudo seguir evadiendo la pregunta de los periodistas sobre el tema.
Qué dijo Nicolaz Vazquez sobre su romance con Dai Fernández
En el programa conducido por Marcela Tauro, la periodista fue directa al preguntar si existía algo más que una amistad entre Vázquez y Fernández. “Las cosas están claras, pero, para una parte del público, no lo está. ¿Querés explicarlo?”, indagó con picardía. En ese momento, Karina Iavícoli intervino para reforzar el tema y dejar en claro que el público esperaba una definición.
“Lo que llama la atención es que nunca salió de tu boca ‘no estoy saliendo con Dai’, nunca se te escuchó decirlo de esa manera”, señaló Iavícoli con firmeza. Tras unos segundos de silencio, Vázquez respondió con sinceridad: “Porque en realidad cuando vos estás en algo... es algo que no tiene título, es algo de días”. La respuesta despertó sonrisas entre los presentes y reavivó los rumores.
Entonces, Tauro retomó la palabra y preguntó con sutileza: “¿La estás conociendo?”. Vázquez explicó que se conocen desde hace mucho tiempo como amigos y que su vínculo fue evolucionando. “Pasamos de compañeros a amigos. Nos sostuvimos y estamos buscando conocernos desde otro lugar. Somos amigos desde hace mucho, lo demás que pueda pasar, solo Dios lo sabe”, expresó con calma.
Las confesiones recientes de Nico Vazquez sobre su vínculo con Daí Fernández
Ante la creciente atención, Nicolás Vázquez eligió hablar públicamente y ponerle paños fríos a la situación. “No quiero hablar de mi vida privada, porque hablé durante mucho tiempo. Treinta años hablando de mi vida privada y siento que en este momento me quiero preservar, me quiero cuidar”, expresó.
“Si hoy no me están viendo en ningún lado será porque no empecé nada con nadie. No soy de esconderme, me gusta vivir la vida y ahora estoy en un momento en que me empecé a sentir bien. No me molestan los comentarios, pero me es difícil encontrarme en este lugar”, aclaró en diálogo con Puro Show “Cuando lo tenga que confirmar lo voy a hacer con mucha alegría. Estoy enamorado de la vida y de mí. Tengo ganas de ser feliz. Le debo mucho al trabajo y al público”, cerró.