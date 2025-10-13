Se aplacan las alertas meteorológicas: cuáles son las únicas dos provincias bajo advertencia este lunes

Luego de un fin de semana con un mapa cargado de alertas meteorológicas por vientos de altas velocidades y tormentas intensas, los fenómenos climáticos parecen estar aplacándose. El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió las alertas de las próximas 72 horas, es decir, se publicó cuáles serán los fenómenos más intensos en todo el país hasta el miércoles 15.
A las 5.52 de la mañana, el SMN actualizó su mapa de alertas meteorológicas. Este lunes hay solo dos provincias con algunas regiones en alerta; el martes, otras cuatro y; el miércoles, solo una. Pero las actualizaciones se publican cada día, por lo que el pronóstico podría modificarse en las próximas horas.
Alerta meteorológica por vientos intensos
Las dos provincias bajo alerta meteorológica pertenecen a la Patagonia. El sur de Chubut y la mitad norte de Santa Cruz aparecen en color amarillo esta mañana en el mapa del SAT. En ambos casos, la alerta es por vientos que se sentirán desde la zona cordillerana hasta la costa atlántica.
Las áreas afectadas en Chubut durante la mañana y tarde de este lunes serán la cordillera y meseta de Río Senguer, meseta de Escalante, Sarmiento y sudoeste de Florentino Ameghino. En Santa Cruz, la alerta afectará –también durante la mañana y la tarde– la cordillera y meseta de Lago Buenos Aires y Río Chico y las mesetas de Deseado y Magallanes.
El área afectada estará atravesada por vientos del sector oeste con velocidades que oscilarán entre los 40 y los 60 kilómetros por hora. Además, habrá ráfagas ocasionales que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.
Alerta amarilla el martes y miércoles
El martes las zonas afectadas por la alerta meteorológica serán el sur de Catamarca en su límite con Santiago del Estero y La Rioja; el sudeste de La Rioja, en su límite con Córdoba y San Luis; el noroeste de San Luis, en el límite con Mendoza, San Juan y La Rioja; y el sur de Mendoza, en el límite con Neuquén y La Pampa.
En los tres primeros casos habrá vientos intensos –hasta 75 kilómetros por hora–, mientras que en Mendoza habrá viento Zonda con reducción de visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.
El miércoles la única región bajo alerta meteorológica es el centro-sur de Mendoza. Para esta área se pronosticó viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora.