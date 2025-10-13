El tiempo en Tucumán: mucho sol en el inicio de una semana que será calurosa

Las altas temperaturas serán una constante esta semana en Tucumán y, de acuerdo con el pronóstico, las máximas superarán los 30 °C al menos hasta el jueves, cuando ingresaría un frente que provocaría lluvias y bajaría algunos grados la térmica.
La semana arrancó algo fresca y agradable, con una temperatura mínima de 15 °C, mientras que la sensación térmica fue de 14 °C. El cielo estuvo mayormente despejado y la humedad rozó el 50%.
El calor se hará sentir con el paso de las horas y para el mediodía la temperatura llegaría a los 27 °C. La humedad se mantendrá en torno al 20% y la nubosidad será nula. Los vientos serán leves del noreste.
La máxima de 32 °C se alcanzará durante la siesta y la tarde, mientras que el cielo continuará despejado. La humedad será inferior al 20% y los vientos será moderados desde el sector este.
Con el cierre de la jornada la temperatura se replegará hasta los 21 °C, para configurar una noche agradable y fresca. La humedad subirá hasta el 35% y la nubosidad será escasa, cercana al 5%.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
Las condiciones del tiempo serán similares mañana, aunque podría incrementarse la nubosidad. La mínima rondaría los 14°C mientras que la máxima treparía hasta los 33 °C.
Para el miércoles se anuncia la jornada más calurosa de la semana, con 35 °C de máxima y mucha nubosidad. El jueves, después de otro día con temperaturas superiores a los 30 °C, podría ingresar un frente lluvioso por la noche. Para el viernes el pronóstico augura mucha inestabilidad y una máxima de 29 °C.