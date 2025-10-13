El tiempo en Tucumán: mucho sol en el inicio de una semana que será calurosa

Para el miércoles se anuncia la jornada más calurosa de la semana, con 35 °C de máxima y mucha nubosidad. El jueves, después de otro día con temperaturas superiores a los 30 °C, podría ingresar un frente lluvioso por la noche. Para el viernes el pronóstico augura mucha inestabilidad y una máxima de 29 °C.