El tiempo en Tucumán: mucho sol en el inicio de una semana que será calurosa

La temperatura mínima fue de 14 °C. Se esperan máximas que superarán los 30 °C. El pronóstico.

DESPEJADO. La nubosidad será baja en un inicio de semana caluroso. DESPEJADO. La nubosidad será baja en un inicio de semana caluroso. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
Hace 2 Hs

Las altas temperaturas serán una constante esta semana en Tucumán y, de acuerdo con el pronóstico, las máximas superarán los 30 °C al menos hasta el jueves, cuando ingresaría un frente que provocaría lluvias y bajaría algunos grados la térmica. 

La semana arrancó algo fresca y agradable, con una temperatura mínima de 15 °C, mientras que la sensación térmica fue de 14 °C. El cielo estuvo mayormente despejado y la humedad rozó el 50%. 

El calor se hará sentir con el paso de las horas y para el mediodía la temperatura llegaría a los 27 °C. La humedad se mantendrá en torno al 20% y la nubosidad será nula. Los vientos serán leves del noreste. 

La máxima de 32 °C se alcanzará durante la siesta y la tarde, mientras que el cielo continuará despejado. La humedad será inferior al 20% y los vientos será moderados desde el sector este. 

Con el cierre de la jornada la temperatura se replegará hasta los 21 °C, para configurar una noche agradable y fresca. La humedad subirá hasta el 35% y la nubosidad será escasa, cercana al 5%.

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

Las condiciones del tiempo serán similares mañana, aunque podría incrementarse la nubosidad. La mínima rondaría los 14°C mientras que la máxima treparía hasta los 33 °C.

Para el miércoles se anuncia la jornada más calurosa de la semana, con 35 °C de máxima y mucha nubosidad. El jueves, después de otro día con temperaturas superiores a los 30 °C, podría ingresar un frente lluvioso por la noche. Para el viernes el pronóstico augura mucha inestabilidad y una máxima de 29 °C.

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

“La Voz Argentina”: “¿Ustedes creen que estoy en la final? Porque yo no”, se sinceró la tucumana Eugenia Rodríguez

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 12 de octubre?

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

Sy Mama: la instalación inmersiva que despierta la fuerza interior en Yerba Buena

Hoy no habrá actividad en la Universidad Tecnológica Nacional

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzarán hoy sus ideas en LG Play

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pediría licencia para descomprimir la polémica

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

