Hay alerta naranja por tormentas eléctricas para este domingo: las provincias afectadas

Este domingo 12 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo del Ministerio de Defensa, advierte sobre alertas amarillas y naranjas por tormentas y vientos fuertes en 11 provincias argentinas. Además, un nuevo frente frío ingresará desde el norte del país hasta mediodía del domingo. Las zonas más comprometidas serán el centro y Litoral de la Argentina.
La región del Litoral y el Noreste se verá afectada por tormentas eléctricas. El este de Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco y Formosa están bajo alerta amarilla, con condiciones que incluyen abundante caída de agua, granizo ocasional, actividad eléctrica y ráfagas de más de 60 km/h. Condiciones similares se esperan para el norte de Entre Ríos y el sur de Corrientes. Específicamente, en Buenos Aires, la temperatura máxima será de 18°C y la mínima de 14°C.
El norte de Corrientes y Misiones son las zonas con mayor riesgo, ya que están bajo alerta naranja. Esto implica la posibilidad de tormentas severas o localmente fuertes, con precipitaciones acumuladas de 40 a 80 mm, granizo y ráfagas que podrían exceder los 90 km/h. Las temperaturas en esta área irán de 20°C a 28°C.
Por otro lado, cinco provincias del centro, norte y sur del país (Santa Fe, Tierra del Fuego, La Pampa, Santiago del Estero y Jujuy) tienen alerta amarilla por vientos fuertes del sector sur. El SMN prevé velocidades de 35 a 50 km/h con ráfagas de hasta 75 km/h. Sin embargo, en el extremo sur (Tierra del Fuego), las ráfagas podrían ser superiores a los 90 km/h.
¿Cómo estará el clima durante la semana?
Esta semana la primavera se moderará y no ofrecerá sobresaltos térmicos al mantener las mínimas de 13!. Algunos modelos señalan inestabilidad para el lunes, peo sin previsión de lluvias a partir del martes.
Aún así, la región NOA es hasta el momento la única que se mantendrá bajo valores “veraniegos”: en esa parte del país se espera que la segunda quincena de septiembre despunte, en provincias como Tucumán o Santiago del Estero los 30° C de máxima.