Hay alerta naranja por tormentas eléctricas para este domingo: las provincias afectadas

La región del Litoral y el Noreste se verá afectada por tormentas eléctricas. El este de Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco y Formosa están bajo alerta amarilla, con condiciones que incluyen abundante caída de agua, granizo ocasional, actividad eléctrica y ráfagas de más de 60 km/h. Condiciones similares se esperan para el norte de Entre Ríos y el sur de Corrientes. Específicamente, en Buenos Aires, la temperatura máxima será de 18°C y la mínima de 14°C.