Las muletas de Trump para Milei, mientras la sociedad sigue metida en un túnel interminable

A partir de estas acciones, se abre para el análisis un proceso que también tendrá mucha incidencia electoral, tanto como otros peldaños de la ardua escalera que transita el Gobierno, producto de sus errores políticos de dos años casi, a la hora de buscar la hegemonía y de espantar a potenciales aliados tratando de “teñir el país de violeta”, de maniobras financieras poco claras, de agrande opositor en el Congreso estimulado por su negligencia y de varios episodios de supuesta corrupción que lo han metido entre la espada y la pared. Cuando se habla de “riesgo-kuka”, siempre habría que considerar si el potencial regreso del kirchnerismo o el de mantener mayorías en las Cámaras tiene que ver con las siete vidas que se les atribuye o con todos los errores del oficialismo que, en conjunto, le han permitido al adversario renacer una vez más: el famoso túnel sin final o bien, el perro que se muerde la cola.