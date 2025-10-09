El Gobierno nacional apeló el rechazo al reemplazo de Espert por Santilli en las boletas

El Gobierno apeló la decisión judicial que rechaza el reemplazo de José Luis Espert por Diego Santilli en las boletas electorales de La Libertad Avanza. El juez Alejo Ramos Padilla concedió la apelación presentada por La Libertad Avanza contra su propio fallo que negaba la sustitución de Espert por Santilli en la boleta única de papel para las próximas elecciones.
El caso ahora pasa a la Cámara Nacional Electoral, que deberá determinar si ratifica o revoca la decisión del juez de primera instancia. Ramos Padilla, titular del juzgado federal N° 1 de La Plata, aceptó el recurso presentado por los apoderados de la coalición gobernante y lo elevó al tribunal superior. Este tribunal deberá iniciar un proceso que incluye la participación de la Fiscalía y de los partidos que se opusieron a la solicitud del oficialismo.
El Gobierno solicitó formalmente al juez Ramos Padilla que se autorice el reemplazo de José Luis Espert, quien renunció debido a vínculos con un empresario acusado de narcotráfico, por Diego Santilli como cabeza de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. La solicitud fue rechazada, al igual que el pedido de reimpresión de las boletas para eliminar el nombre del diputado cuestionado.
La resolución del juez
"Concédese el recurso de apelación interpuesto contra el resolutorio de fs. 452/463, en relación y al solo efecto devolutivo (cf. artículos 61 del Código Electoral Nacional y 66 de la ley 23.298). Del memorial, córrase traslado por el plazo que se establece hasta la hora 20.00 del día de la fecha, 9 de octubre de 2025, a quienes se presentaron en los términos del art. 2 del Decreto 171/2019 (alianza “Potencia” de este distrito, a la señora Malena Galmarini -a través de su apoderado, Luis Eduardo Sprovieri- y a la alianza “Unión Federal” de este distrito). A los fines de la tramitación del recurso interpuesto, habilítanse días y horas inhábiles“, dice la resolución del juez.
Los apoderados de La Libertad Avanza, Alejandro Carrancio y Juan Osaba, solicitaron en su apelación que se eleven los autos a la Cámara Nacional Electoral, pidiendo que "revoque la decisión en crisis, con la premura y urgencia del caso, evitando cualquier posible dilación que afecte la inmediata intervención de la Alzada".
Asimismo, solicitaron "revocar la resolución del 8/10/2025, declarando en consecuencia la aplicabilidad del artículo 7° del Decreto 171/2019″ y, por lo tanto, "reconocer y oficializar la lista acompañada oportunamente por esta Alianza, conforme el correspondiente reordenamiento" solicitado.
Fuentes de la Justicia Electoral señalan que, dada la proximidad de las elecciones (26 de octubre), es poco probable que se pueda realizar un cambio de la magnitud solicitada por La Libertad Avanza. Los plazos y recursos económicos disponibles son limitados.
Según explicaron las fuentes consultadas, "para cambiar las boletas, se debería hacer un repliegue de las que ya están impresas, su destrucción y reimpresión. A menos de tres semanas, no es posible hacerlo".
El proceso se complica aún más debido a que la mayoría de las 15 listas aprobadas para la Boleta Única de Papel se opusieron al cambio. Representantes del kirchnerismo de Fuerza Patria, el peronista Fernando Gray, Potencia, el partido de Santiago Cúneo y Fernando Burlando, entre otros, participaron en la audiencia pública convocada por el juez Ramos Padilla, expresando su oposición al pedido.