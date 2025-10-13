Secciones
Mundo

Tres días de alto el fuego en Gaza abren un camino hacia la paz

La segunda fase del plan de paz, que incluye el desarme de Hamas implica negociaciones “más complejas y difíciles”, admiten funcionarios del grupo islamista en retirada.

HAMBRE. La llegada de camiones con alimentos a Jan Yunis moviliza a cientos de palestinos desesperados. HAMBRE. La llegada de camiones con alimentos a Jan Yunis moviliza a cientos de palestinos desesperados.
Hace 5 Hs

FRANJA DE GAZA, Territorios palestinos.- El alto el fuego en Gaza se mantenía por tercer día, en vísperas de un intercambio de rehenes y prisioneros, y de una cumbre internacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá hoy a la ciudad balnearia egipcia de Sharm el-Sheikh para la cumbre de paz sobre Gaza que presidirá junto con el presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi.

El proceso que busca abrir un camino hacia la paz tras dos años de guerra tiene como puntos centrales el intercambio de prisioneros, la cumbre en y el papel de Hamas tras la guerra.

“Vivos o muertos”

El acuerdo de paz en Gaza depende de que ambas partes respeten el compromiso que asumieron para intercambiar rehenes israelíes secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023 por palestinos detenidos en cárceles israelíes. Se trata de 48 rehenes israelíes (20 vivos y 28 falllecidos) a cambio de 250 prisioneros palestinos y 1.700 gazatíes detenidos por Israel desde que comenzó la guerra.

Hamas afirmó que liberará a los rehenes israelíes hoy a la mañana, antes de la fecha límite que se cumple al mediodía bajo los términos del acuerdo de alto al fuego propuesto por Trump.

Hamas asegura que ya no gobernará Gaza

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que esperaba que su país pudiera celebrar un “día de alegría nacional” el lunes por la noche, una vez que los rehenes vivos y fallecidos en cautiverio sean devueltos.

En Egipto

Trump y Al Sisi presidirán el lunes la cumbre de paz sobre Gaza en Sharm el-Sheikh. La reunión tiene el objetivo de “poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, intensificar esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad en Medio Oriente y marcar el comienzo de una era de seguridad y estabilidad regionales”, según la oficina del presidente egipcio.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, confirmó su asistencia, igual que el primer ministro británico Keir Starmer; el presidente francés Emmanuel Macron; el presidente español Pedro Sánchez; la primera ministra italiana Giorgia Meloni, y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La presencia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aún no está confirmada y Hamas ha dicho que no participará en la reunión porque ya actúa mediante mediadores de Qatar y Egipto.

Después de la guerra

Un alto funcionario de Hamas, Hossam Badran, afirmó que la segunda fase del plan de paz, que incluye el desarme del grupo, implica negociaciones “más complejas y difíciles”. Otro dirigente de Hamas, quien pidió el anonimato, dijo que la propuesta de desarme del movimiento islamista “está fuera de discusión y no es negociable”.

Los palestinos que regresan a Gaza la encuentran devastada

Los palestinos que regresan a Gaza la encuentran devastada

Una fuente de Hamas cercana al equipo negociador dijo que el grupo no participará en el gobierno de Gaza después de la guerra. “Ha renunciado al control de la franja, pero sigue siendo una parte fundamental del tejido social palestino”, señaló

“Hamas acepta una tregua a largo plazo y que sus armas no se utilicen en absoluto durante este período, excepto en caso de un ataque israelí contra Gaza”, agregó la fuente.

Los túneles del conflicto

El ministro de defensa israelí dijo ayer que Israel planea destruir lo que queda de la red de túneles de Hamas en Gaza, después de que se liberen a los rehenes. El ministro, Israel Katz, dijo que había ordenado al ejército prepararse para la misión, calificando la destrucción de los túneles como el “gran reto” de Israel tras la fase de intercambio de rehenes por prisioneros.

El amargo regreso

La Defensa Civil de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamas, dijo que más de 500.000 personas habían a Ciudad de Gaza el sábado por la noche, después del cese al fuego.

Hombres, mujeres y niños deambulaban en calles llenas de escombros, buscando lo que queda de sus hogares. Un dron de la AFP mostraba cuadras enteras de edificios reducidos a concreto roto y acero retorcido.

“Me paré frente a ella y lloré. Mis recuerdos no son más que polvo”, dijo Raja Salmi, de 52 años, al encontrar su casa destruida en el barrio de Al Rimal.

Manifestaciones

El enviado de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, junto con la hija del presidente estadounidense, Ivanka, asistieron el sábado por la noche a una masiva manifestación en Tel Aviv organizada por las familias y partidarios de los rehenes. La multitud exclamó “Gracias, Trump” durante la reunión.

Temas Franja de GazaBenjamin NetanyahuTayyip ErdoganEmmanuel MacronAntónio GuterresGiorgia Meloni
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los palestinos empiezan a volver a sus hogares

Los palestinos empiezan a volver a sus hogares

Los palestinos que regresan a Gaza la encuentran devastada

Los palestinos que regresan a Gaza la encuentran devastada

Lo más popular
La obesidad infantil supera al bajo peso en el mundo y la Argentina refleja cifras preocupantes
1

La obesidad infantil supera al bajo peso en el mundo y la Argentina refleja cifras preocupantes

El OIEA abre el llamado para las Becas Marie Skłodowska-Curie dirigidas a mujeres de la ciencia
2

El OIEA abre el llamado para las Becas Marie Skłodowska-Curie dirigidas a mujeres de la ciencia

La miniserie de HBO Max de ocho capítulos que promete arrasar: ideal para ver en una tarde
3

La miniserie de HBO Max de ocho capítulos que promete arrasar: ideal para ver en una tarde

Microfranquicias, un modelo de negocio que impulsa el espíritu emprendedor en tiempos de crisis
4

Microfranquicias, un modelo de negocio que impulsa el espíritu emprendedor en tiempos de crisis

Limpieza profunda de primavera: guía práctica para renovar tu hogar y energía
5

Limpieza profunda de primavera: guía práctica para renovar tu hogar y energía

Este es el pueblo más lindo del mundo, según Forbes: menos de mil habitantes, un solo hotel y una belleza que parece detenida en el tiempo
6

Este es el pueblo más lindo del mundo, según Forbes: menos de mil habitantes, un solo hotel y una belleza que parece detenida en el tiempo

Más Noticias
Efemérides del lunes 13 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del lunes 13 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Brazos fuertes después de los 50: ganá masa muscular sin pesas con este ejercicio sencillo

Brazos fuertes después de los 50: ganá masa muscular sin pesas con este ejercicio sencillo

Morderse las uñas: qué provoca este hábito y por qué deberías dejarlo

Morderse las uñas: qué provoca este hábito y por qué deberías dejarlo

La película de terror en Prime Video que no te dejará despegar los ojos de la pantalla

La película de terror en Prime Video que no te dejará despegar los ojos de la pantalla

Limpieza profunda de primavera: guía práctica para renovar tu hogar y energía

Limpieza profunda de primavera: guía práctica para renovar tu hogar y energía

Una startup de Tucumán se coronó en un concurso nacional

Una startup de Tucumán se coronó en un concurso nacional

Este es el pueblo más lindo del mundo, según Forbes: menos de mil habitantes, un solo hotel y una belleza que parece detenida en el tiempo

Este es el pueblo más lindo del mundo, según Forbes: menos de mil habitantes, un solo hotel y una belleza que parece detenida en el tiempo

Microfranquicias, un modelo de negocio que impulsa el espíritu emprendedor en tiempos de crisis

Microfranquicias, un modelo de negocio que impulsa el espíritu emprendedor en tiempos de crisis

Comentarios