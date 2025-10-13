Tres días de alto el fuego en Gaza abren un camino hacia la paz

Los túneles del conflicto

El ministro de defensa israelí dijo ayer que Israel planea destruir lo que queda de la red de túneles de Hamas en Gaza, después de que se liberen a los rehenes. El ministro, Israel Katz, dijo que había ordenado al ejército prepararse para la misión, calificando la destrucción de los túneles como el “gran reto” de Israel tras la fase de intercambio de rehenes por prisioneros.