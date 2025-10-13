Tres días de alto el fuego en Gaza abren un camino hacia la paz

FRANJA DE GAZA, Territorios palestinos.- El alto el fuego en Gaza se mantenía por tercer día, en vísperas de un intercambio de rehenes y prisioneros, y de una cumbre internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá hoy a la ciudad balnearia egipcia de Sharm el-Sheikh para la cumbre de paz sobre Gaza que presidirá junto con el presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi.
El proceso que busca abrir un camino hacia la paz tras dos años de guerra tiene como puntos centrales el intercambio de prisioneros, la cumbre en y el papel de Hamas tras la guerra.
“Vivos o muertos”
El acuerdo de paz en Gaza depende de que ambas partes respeten el compromiso que asumieron para intercambiar rehenes israelíes secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023 por palestinos detenidos en cárceles israelíes. Se trata de 48 rehenes israelíes (20 vivos y 28 falllecidos) a cambio de 250 prisioneros palestinos y 1.700 gazatíes detenidos por Israel desde que comenzó la guerra.
Hamas afirmó que liberará a los rehenes israelíes hoy a la mañana, antes de la fecha límite que se cumple al mediodía bajo los términos del acuerdo de alto al fuego propuesto por Trump.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que esperaba que su país pudiera celebrar un “día de alegría nacional” el lunes por la noche, una vez que los rehenes vivos y fallecidos en cautiverio sean devueltos.
En Egipto
Trump y Al Sisi presidirán el lunes la cumbre de paz sobre Gaza en Sharm el-Sheikh. La reunión tiene el objetivo de “poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, intensificar esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad en Medio Oriente y marcar el comienzo de una era de seguridad y estabilidad regionales”, según la oficina del presidente egipcio.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, confirmó su asistencia, igual que el primer ministro británico Keir Starmer; el presidente francés Emmanuel Macron; el presidente español Pedro Sánchez; la primera ministra italiana Giorgia Meloni, y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La presencia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aún no está confirmada y Hamas ha dicho que no participará en la reunión porque ya actúa mediante mediadores de Qatar y Egipto.
Después de la guerra
Un alto funcionario de Hamas, Hossam Badran, afirmó que la segunda fase del plan de paz, que incluye el desarme del grupo, implica negociaciones “más complejas y difíciles”. Otro dirigente de Hamas, quien pidió el anonimato, dijo que la propuesta de desarme del movimiento islamista “está fuera de discusión y no es negociable”.
Una fuente de Hamas cercana al equipo negociador dijo que el grupo no participará en el gobierno de Gaza después de la guerra. “Ha renunciado al control de la franja, pero sigue siendo una parte fundamental del tejido social palestino”, señaló
“Hamas acepta una tregua a largo plazo y que sus armas no se utilicen en absoluto durante este período, excepto en caso de un ataque israelí contra Gaza”, agregó la fuente.
Los túneles del conflicto
El ministro de defensa israelí dijo ayer que Israel planea destruir lo que queda de la red de túneles de Hamas en Gaza, después de que se liberen a los rehenes. El ministro, Israel Katz, dijo que había ordenado al ejército prepararse para la misión, calificando la destrucción de los túneles como el “gran reto” de Israel tras la fase de intercambio de rehenes por prisioneros.
El amargo regreso
La Defensa Civil de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamas, dijo que más de 500.000 personas habían a Ciudad de Gaza el sábado por la noche, después del cese al fuego.
Hombres, mujeres y niños deambulaban en calles llenas de escombros, buscando lo que queda de sus hogares. Un dron de la AFP mostraba cuadras enteras de edificios reducidos a concreto roto y acero retorcido.
“Me paré frente a ella y lloré. Mis recuerdos no son más que polvo”, dijo Raja Salmi, de 52 años, al encontrar su casa destruida en el barrio de Al Rimal.
Manifestaciones
El enviado de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, junto con la hija del presidente estadounidense, Ivanka, asistieron el sábado por la noche a una masiva manifestación en Tel Aviv organizada por las familias y partidarios de los rehenes. La multitud exclamó “Gracias, Trump” durante la reunión.