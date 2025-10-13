Hamas asegura que ya no gobernará Gaza

FRANJA DE GAZA, Territorios Palestinos.- Hamas liberará hoy a los rehenes aún cautivos en Gaza y no participará en el futuro gobierno del territorio tras la guerra, aseguró el movimiento islamista palestino, en el tercer día del alto el fuego con Israel. “Según el acuerdo firmado, el intercambio de prisioneros comenzará el lunes por la mañana”, declaró a la agencia AFP Osama Hamdan, un alto cargo del grupo islamista que gobierna Gaza desde 2007.