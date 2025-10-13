Secciones
Hamas asegura que ya no gobernará Gaza

El regreso de los últimos rehenes está previsto para hoy. Israel liberará 2.000 palestinos presos.

Hace 5 Hs

FRANJA DE GAZA, Territorios Palestinos.- Hamas liberará hoy a los rehenes aún cautivos en Gaza y no participará en el futuro gobierno del territorio tras la guerra, aseguró el movimiento islamista palestino, en el tercer día del alto el fuego con Israel. “Según el acuerdo firmado, el intercambio de prisioneros comenzará el lunes por la mañana”, declaró a la agencia AFP Osama Hamdan, un alto cargo del grupo islamista que gobierna Gaza desde 2007.

El acuerdo de tregua entre Israel y Hamas, que entró en vigor el viernes, incluye canjear a los últimos rehenes -vivos y muertos- que quedan en Gaza por casi 2.000 palestinos recluidos en cárceles israelíes, entre ellos 250 presos “por motivos de seguridad nacional”.

Ambas partes deben negociar la implementación del plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra. El esquema exige el desarme del grupo palestino y que renuncie a gobernar en Gaza después de que termine el conflicto.

En el tercer día del cese el fuego, algunos camiones con ayuda humanitaria cruzaron este domingo a Gaza, pero habitantes de Jan Yunis, en el sur, denunciaron que algunos fueron saqueados por personas hambrientas. “Exigimos que se garantice la ayuda y se distribuya de forma respetuosa”, afirmó Mohamed Zarab. “Mire cómo está la comida tirada por el suelo”, añadió.

El plan de paz también plantea que, a medida que el ejército israelí se retire de Gaza, sea sustituido por una fuerza multinacional de Egipto, Qatar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, coordinada por un centro de mando dirigido por Estados Unidos en Israel.

“Para Hamas, gobernar la Franja de Gaza es un tema cerrado. Hamas no participará en absoluto en la fase de transición, lo que significa que ha renunciado al control de la Franja, pero sigue siendo una parte fundamental del tejido social palestino”, confirmó una fuente del movimiento islamista cercana a las negociaciones.

Cumbre

Sus declaraciones se producen un día antes de una cumbre sobre la paz en Gaza en la ciudad balnearia egipcia de Sharm el Sheij. Tanto Trump como su par egipcio, Abdel Fatah al Sisi, presidirán la reunión, a la que asistirán unos veinte dirigentes mundiales, incluido el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Trump viajará antes a Israel, donde se reunirá con los familiares de los rehenes capturados por Hamas en su ataque en el sur del país en octubre de 2023.

Temas Estados Unidos de AméricaIsraelFranja de GazaDonald TrumpAntónio Guterres
