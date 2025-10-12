Los palestinos que regresan a Gaza la encuentran devastada

Cientos de miles de palestinos regresaron ayer a una Ciudad de Gaza devastada, mientras que un alto mando de Hamás, Osama Hamdan, declaró que la liberación de los rehenes aún vivos en manos de milicianos palestinos en Gaza y la entrega de los cuerpos de los secuestrados fallecidos -la mayoría de los 47 israelíes-, comenzará mañana por la mañana.