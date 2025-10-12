Quién es el principal sospechoso del doble femicidio y secuestro de su hijo en Córdoba: su militancia en “Varones Unidos”

“Hay dos puntos clave que sentimos que se atropellan con este proyecto de ley. Uno de ellos, es el principio de la igualdad ante la ley que está consagrado en nuestra Constitución. Este proyecto define dos leyes distintas para el mismo delito, dependiendo de si lo hace una mujer o si lo hace un hombre. Si un hombre, por ejemplo, ejerce violencia contra su pareja, eso lo atiende esta ley nueva de violencia de género. Ahora, si es la mujer la que ejerce la violencia hacia el hombre, eso lo atiende la ley de violencia doméstica que ya está aprobada. Entonces, eso establece una asimetría”, decía en la entrevista.