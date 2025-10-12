Un nuevo drama de misterios es tendencia en Netflix: ¿se trata de un caso real?

Para las 6:00 de la mañana, la joven ya no estaba en la cabina y desapareció sin dejar rastro. La búsqueda fue intensa e involucró al personal del barco, la Guardia Costera y el FBI. El cuerpo de Amy nunca se encontró, y el caso judicial aún se mantiene abierto. Las autoridades debaten entre la teoría de un accidente en el mar y la posibilidad más escalofriante de un secuestro o de trata de personas.