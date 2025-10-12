Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

La miniserie de HBO Max de ocho capítulos que promete arrasar: ideal para ver en una tarde

Estará disponible muy pronto en la plataforma de 'streaming'.

Hace 2 Hs

HBO Max puso toda la leña en el fuego para este mes de Halloween. La plataforma de 'streaming' estrenará el próximo 27 de octubre  la serie dramática original 'IT: Bienvenidos a Derry'. Los ocho episodios de la temporada se estrenarán semanalmente hasta el final de temporada el lunes 15 de diciembre.

La serie fue desarrollada para televisión por los cineastas Andy Muschietti y Barbara Muschietti ('IT', 'IT: Capítulo dos', 'The Flash') y Jason Fuchs ('IT: Capítulo dos', 'Wonder Woman', 'Argylle'). Andy Muschietti dirige varios episodios de la serie original.

La miniserie de HBO Max de ocho capítulos que promete arrasar: ideal para ver en una tarde

Entre su reparto se encuentran Jovan Adepo, Taylour Paige, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso y Bill Skarsgård. Producida por HBO y Warner Bros. Television, desarrollada para televisión por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs,

Ambientada en el universo de 'IT' de Stephen King, 'IT: Bienvenidos a Derry' se basa en la novela "IT" de King y amplía la visión establecida por el cineasta Andy Muschietti en las películas "IT" e "IT: Capítulo dos".

Temas Warner Bros
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La llegada de Milei: Jaldo prepara su propio acto de ”bienvenida” y LLA se ilusiona
1

La llegada de Milei: Jaldo prepara su propio acto de ”bienvenida” y LLA se ilusiona

El Centro Cívico del despilfarro
2

El Centro Cívico del despilfarro

La teoría de la estupidez
3

La teoría de la estupidez

¿Se votará con el bolsillo o con el corazón?
4

¿Se votará con el bolsillo o con el corazón?

Analizan qué pasará con el perfil residencial de la Mate de Luna
5

Analizan qué pasará con el perfil residencial de la Mate de Luna

+50: la nueva edad dorada
6

+50: la nueva edad dorada

Más Noticias
Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

¿Se votará con el bolsillo o con el corazón?

¿Se votará con el bolsillo o con el corazón?

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

La teoría de la estupidez

La teoría de la estupidez

La llegada de Milei: Jaldo prepara su propio acto de ”bienvenida” y LLA se ilusiona

La llegada de Milei: Jaldo prepara su propio acto de ”bienvenida” y LLA se ilusiona

Diane Keaton, la talentosa y reconocida actriz que ganó un Oscar, falleció a los 79 años

Diane Keaton, la talentosa y reconocida actriz que ganó un Oscar, falleció a los 79 años

Analizan qué pasará con el perfil residencial de la Mate de Luna

Analizan qué pasará con el perfil residencial de la Mate de Luna

Comentarios