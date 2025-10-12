La miniserie de HBO Max de ocho capítulos que promete arrasar: ideal para ver en una tarde

HBO Max puso toda la leña en el fuego para este mes de Halloween. La plataforma de 'streaming' estrenará el próximo 27 de octubre la serie dramática original 'IT: Bienvenidos a Derry'. Los ocho episodios de la temporada se estrenarán semanalmente hasta el final de temporada el lunes 15 de diciembre.
La serie fue desarrollada para televisión por los cineastas Andy Muschietti y Barbara Muschietti ('IT', 'IT: Capítulo dos', 'The Flash') y Jason Fuchs ('IT: Capítulo dos', 'Wonder Woman', 'Argylle'). Andy Muschietti dirige varios episodios de la serie original.
Entre su reparto se encuentran Jovan Adepo, Taylour Paige, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso y Bill Skarsgård. Producida por HBO y Warner Bros. Television, desarrollada para televisión por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs,
Ambientada en el universo de 'IT' de Stephen King, 'IT: Bienvenidos a Derry' se basa en la novela "IT" de King y amplía la visión establecida por el cineasta Andy Muschietti en las películas "IT" e "IT: Capítulo dos".