La inquietante y conmovedora trama de “Limpia”, la película chilena que llega Netflix

“Limpia”, la película chilena que se estrena este viernes 10 de octubre en Netflix, se centra en el vínculo estrecho que forman una empleada doméstica de una familia adinerada en Santiago y la niña a la que cuida durante un verano tormentoso. El filme es una adaptación de la premiada novela homónima de Alia Trabucco Zerá y está dirigida por Dominga Sotomayor.
“Me interesa hacer películas que documenten emociones más que ideas o temas. Por eso decidí enfocarme en la relación entre Estela y Julia, la niña a la que cuida, reflejando un encuentro entre soledades, una simbiosis que al principio parece posible, horizontal, hasta que la imposibilidad y la herida se revelan”, indicó la directora.
María Paz Grandjean, Rosa Puga Vittini, Ignacia Baeza Hidalgo, Benjamín Westfall y Rodrigo Palacios son los protagonistas de “Limpia”, que tuvo su premiere global en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián el 19 de septiembre de 2025 y llegó a selectos cines de Chile el 25 de septiembre.