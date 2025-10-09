La inquietante y conmovedora trama de “Limpia”, la película chilena que llega Netflix

“Limpia”, la película chilena que se estrena este viernes 10 de octubre en Netflix, se centra en el vínculo estrecho que forman una empleada doméstica de una familia adinerada en Santiago y la niña a la que cuida durante un verano tormentoso. El filme es una adaptación de la premiada novela homónima de Alia Trabucco Zerá y está dirigida por Dominga Sotomayor.