La inquietante y conmovedora trama de “Limpia”, la película chilena que llega Netflix

Limpia” es un drama social sobre la relación entre una empleada doméstica y una niña de clase alta.

Hace 1 Hs

“Limpia”, la película chilena que se estrena este viernes 10 de octubre en Netflix, se centra en el vínculo estrecho que forman una empleada doméstica de una familia adinerada en Santiago y la niña a la que cuida durante un verano tormentoso. El filme es una adaptación de la premiada novela homónima de Alia Trabucco Zerá y está dirigida por Dominga Sotomayor.

“Me interesa hacer películas que documenten emociones más que ideas o temas. Por eso decidí enfocarme en la relación entre Estela y Julia, la niña a la que cuida, reflejando un encuentro entre soledades, una simbiosis que al principio parece posible, horizontal, hasta que la imposibilidad y la herida se revelan”, indicó la directora.

María Paz Grandjean, Rosa Puga Vittini, Ignacia Baeza Hidalgo, Benjamín Westfall y Rodrigo Palacios son los protagonistas de “Limpia”, que tuvo su premiere global en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián el 19 de septiembre de 2025 y llegó a selectos cines de Chile el 25 de septiembre.

