¿Dónde ver en vivo Deportivo Morón-San Martín por el Reducido de la Primera Nacional?

El "Santo" está obligado a ganar para clasificarse a cuartos de final. Con el empate, el "Gallito" seguirá en competencia. Juegan desde las 21.15.

NUEVO TORNEO. San Martín está obligado a ganar para clasificarse a los cuartos de final del Reducido.
Hace 2 Hs

La Primera Nacional entró en su etapa de definiciones y los hinchas de San Martín estarán pendientes de lo que suceda esta noche, cuando el equipo que conduce Mariano Campodónico enfrente a Deportivo Morón, por los octavos de final del Reducido. El partido comenzará a las 21.15 y será televisado por TyC Sports. 

Los "Santos" vienen de igualar 2-2 ante San Miguel, como visitantes, en el cierre de la fase regular de la temporada, en la que terminaron sextos en la zona A. Del otro lado estará Morón, que empató 1-1 ante Chaco For Ever en Resistencia y finalizó en la cuarta ubicación de la Zona B. 

Estos resultados le permitieron al "Gallito" llegar al Reducido con ventaja deportiva por sobre los "Santos", que de tres resultados posibles solamente clasificará a cuartos de final si se lleva la victoria esta noche. 

Para este juego, es posible que el entrenador Mariano Campodónico defina algunas modificaciones, prácticamente en todas las líneas, y no se descarta, incluso, un nuevo dibujo táctico para buscar la victoria. 

Reduco de la Primera Nacional: ¿Dónde ver en vivo el partido entre Deportivo Morón y San Martín de Tucumán?

El encuentro entre Deportivo Morón y San Martín, será arbitrado por Pablo Giménez, y se jugará en el estadio Nuevo Urbano, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. El pitazo inicial será a las 21.15 y el partido será televisado por TyC Sports. 

