Agenda de TV del domingo: juegan Independiente, River Plate, Atlético Tucumán y San Martín

Maratón de Chicago
9.15: carrera (ESPN 4)
NFL (Fútbol Americano)
10.30: New York Jets-Denver Broncos (Fox Sports 2)
14: Jacksonville Jaguars-Seattle Seahawks (Fox Sports 2)
14: Pittsburgh Steelers-Cleveland Browns (Disney+)
17: Las Vegas Raiders-Tennessee Titans (Fox Sports 2)
17: Tampa Bay Buccaneers-San Francisco 49ers (Fox Sports 3)
21: Kansas City Chiefs-Detroit Lions (ESPN 2)
Eliminatorias Europeas
10: San Marino-Chipre (ESPN 3)
12.45: Países Bajos-Finlandia (ESPN)
13: Islas Feroe-Republica Checa (Disney+)
13: Escocia-Bielorrusia (Disney+)
15.45: Croacia-Gibraltar (ESPN 2)
15.45: Dinamarca-Grecia (Disney+)
15.45: Lituania-Polonia (Disney+)
15.45: Rumania-Austria (Disney+)
Premiership Inglesa
10.55: Harlequins-Saracens (Disney+)
TC 2000
12: Carrera (TyC Sports)
Premier Padel
13: Final (ESPN 3)
Amistoso Internacional
14: Malta-Bosnia-Herzegovina (Disney+)
Liga Profesional Argentina
14.30: Aldosivi-Huracán (TNT Sports)
16.45: Independiente Rivadavia-Godoy Cruz (ESPN Premium)
16.45: Instituto-Atlético Tucumán (TNT Sports)
19.15: River-Sarmiento (TNT Sports)
21.15: Independiente-Lanús (ESPN Premium)
Primera Nacional - Reducido
15: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) │ San Miguel (TyC Sports)
17: Estudiantes BA-Deportivo Maipú (TyC Sports)
19: Estudiantes RC-Patronato (TyC Sports)
19: Tristán Suárez-Agropecuario (TyC Sports Play)
21.15: Deportivo Morón-San Martín (TyC Sports)
Top 14 de Francia
16: Toulouse-Bordeaux (Disney+)
Mundial Sub 20
Cuartos de final
17: Estados Unidos-Marruecos (DSports)
20: Noruega-Francia (DSports)
NBA - Pretemporada
20: Boston Celtics-Cleveland Cavaliers (ESPN 3)
22.30: Los Angeles Clippers-Denver Nuggets (ESPN 3)