Agenda de TV del domingo: juegan Independiente, River Plate, Atlético Tucumán y San Martín

Se completa la fecha de las Eliminatorias Europeas.

EN CAÍDA. River Plate viene de perder ante Rosario Central y acumula cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. EN CAÍDA. River Plate viene de perder ante Rosario Central y acumula cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. FOTO TOMADA DE X.COM/RIVERPLATE
Maratón de Chicago

9.15: carrera (ESPN 4)

NFL (Fútbol Americano)

10.30: New York Jets-Denver Broncos (Fox Sports 2)

14: Jacksonville Jaguars-Seattle Seahawks (Fox Sports 2)

14: Pittsburgh Steelers-Cleveland Browns (Disney+)

17: Las Vegas Raiders-Tennessee Titans (Fox Sports 2)

17: Tampa Bay Buccaneers-San Francisco 49ers (Fox Sports 3)

21: Kansas City Chiefs-Detroit Lions (ESPN 2)

Eliminatorias Europeas

10: San Marino-Chipre (ESPN 3)

12.45: Países Bajos-Finlandia (ESPN)

13: Islas Feroe-Republica Checa (Disney+)

13: Escocia-Bielorrusia (Disney+)

15.45: Croacia-Gibraltar (ESPN 2)

15.45: Dinamarca-Grecia (Disney+)

15.45: Lituania-Polonia (Disney+)

15.45: Rumania-Austria (Disney+)

Premiership Inglesa

10.55: Harlequins-Saracens (Disney+)

TC 2000

12: Carrera (TyC Sports)

Premier Padel

13: Final (ESPN 3)

Amistoso Internacional

14: Malta-Bosnia-Herzegovina (Disney+)

Liga Profesional Argentina

14.30: Aldosivi-Huracán (TNT Sports)

16.45: Independiente Rivadavia-Godoy Cruz (ESPN Premium)

16.45: Instituto-Atlético Tucumán (TNT Sports)

19.15: River-Sarmiento (TNT Sports)

21.15: Independiente-Lanús (ESPN Premium)

Primera Nacional - Reducido

15: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) │ San Miguel (TyC Sports)

17: Estudiantes BA-Deportivo Maipú (TyC Sports)

19: Estudiantes RC-Patronato (TyC Sports)

19: Tristán Suárez-Agropecuario (TyC Sports Play)

21.15: Deportivo Morón-San Martín (TyC Sports)

Top 14 de Francia

16: Toulouse-Bordeaux (Disney+)

Mundial Sub 20

Cuartos de final

17: Estados Unidos-Marruecos (DSports)

 20: Noruega-Francia (DSports)

NBA - Pretemporada

20: Boston Celtics-Cleveland Cavaliers (ESPN 3)

22.30: Los Angeles Clippers-Denver Nuggets (ESPN 3)

Temas Primera NacionalLiga Profesional de FútbolEliminatorias 2026
