A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar la tucumana Eugenia Rodríguez

El recorrido de la tucumana que llegó a la final de La Voz Argentina 2025

El trayecto de Eugenia en el programa se caracterizó por interpretaciones dramáticas y una constante demostración de su poder escénico, logrando superar a sus compañeros en cada etapa. Durante la fase de Batallas, el dúo Miranda! decidió salvar a dos concursantes, a Eugenia y a la venezolana Ximena Padilla, después de un emotivo enfrentamiento con el tema "A moment like this". Más adelante, en los Knockouts, la tucumana entregó una verdadera cátedra de balada con el complejo tema "Never Enough", que dejó atónitos a todos los presentes en el estudio.