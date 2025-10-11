VIDEO. Verónica Lozano habló de su futuro laboral en medio de los rumores de venta de Telefe

Las especulaciones sobre la posible venta de Telefe crecieron durante la última semana tras conocerse la desvinculación de Guillermo Pendino. Verónica Lozano, una de las principales figuras del denominado canal de la familia, se refirió a las versiones que circulan y habló de su futuro laboral.
En diálogo con Puro Show (El Trece), Lozano intentó llevar tranquilidad: "Está muy bien Telefe, es la venta de un canal, creo que aún no se ha concretado. Habrá cambios como cualquier empresa que cambia de dueños pero, en mi día a día, no siento que se vea afectado".
Además, la conductora recordó que ya grabó un episodio de Chef al Diván, que realiza junto al eliminado de MasterChef Celebrity, y que se emitirá los domingos al término del reality.
Por último, Lozano expresó su deseo de que no haya despidos: "Todos los canales pasan por un momento complejo. Son momentos muy complejos, laboralmente hablando, no es distinto a otra situación. Entonces uno agradece el laburo que tiene y lo quiere conservar".
"No me gusta poner fantasmas en lugares que por el momento no hay. Ojalá que todos podamos conservar nuestra fuente de laburo", finalizó.