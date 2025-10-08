Secciones
La Voz Argentina 2025: dónde y a qué hora ver a los tucumanos en la semifinal

Esta será la última oportunidad de los participantes para meterse en la gran final del talent show de Telefe.

Emiliano Villagra y Eugenia Rodríguez junto a los músicos de Miranda! Emiliano Villagra y Eugenia Rodríguez junto a los músicos de Miranda!
Hace 1 Hs

El talento tucumano vuelve a brillar en el escenario de La Voz Argentina 2025. Tres artistas de la provincia —Emiliano Villagra, Eugenia Rodríguez y Violeta Lemos— se ganaron un lugar en la semifinal del certamen musical más visto del país. Cada uno con su estilo y personalidad, supo emocionar y representar con orgullo al norte argentino en esta edición del programa.

La expectativa crece entre los fanáticos que siguen de cerca su camino en la competencia. La semifinal de La Voz Argentina 2025 se emitirá este miércoles por Telefe, y los tucumanos buscarán asegurarse un lugar en la gran final. En esta instancia, el sistema de definición será por puntaje: tras cada actuación, los coaches evaluarán a los participantes, y el de menor puntaje en cada equipo quedará eliminado.

Los cuatro mejores accederán a la gran final, donde no solo competirán por el título, sino también por premios significativos. El ganador recibirá 70 millones de pesos y un contrato con Universal, mientras que el segundo, tercero y cuarto obtendrán 30 millones, 15 millones y 5 millones respectivamente.

La Voz Argentina puede verse hoy miércoles, desde las 21.45, en simultáneo por Telefe y también a través de la plataforma HBO Max. Los programas quedan disponibles en HBO Max luego de su transmisión.

Además, la conversación continúa en el universo digital: Sofi Martínez, Santi Talledo y Momi Giardina siguen al frente del React de La Voz, el cual se emite en vivo a través de los canales de YouTube de Luzu TV, Telefe y La Voz Argentina.

La semifinal definirá al selecto grupo de finalistas de esta quinta temporada del formato de ITV Studios. En esta etapa, solo quedarán ocho voces en carrera, con dos participantes por cada equipo.

¿Quiénes son los semifinalistas de La Voz Argentina 2025?

Tras la doble eliminación en todos los equipos, los semifinalistas de La Voz Argentina 2025 son: Alan Lez y Jaime Muñoz del Team Lali; y Nicolás Behringer y Nathalie Aponte del Team Luck Ra. Los tucumanos Eugenia Rodríguez y Emiliano Villagra se convirtieron en semifinalistas del team Miranda! mientras que Milagros Amud y Violeta Lemo representarán al team La Sole en esta decisiva instancia.

