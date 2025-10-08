La Voz Argentina 2025: dónde y a qué hora ver a los tucumanos en la semifinal

La expectativa crece entre los fanáticos que siguen de cerca su camino en la competencia. La semifinal de La Voz Argentina 2025 se emitirá este miércoles por Telefe, y los tucumanos buscarán asegurarse un lugar en la gran final. En esta instancia, el sistema de definición será por puntaje: tras cada actuación, los coaches evaluarán a los participantes, y el de menor puntaje en cada equipo quedará eliminado.