Los cuatro mejores momentos de Eugenia Rodríguez en La Voz Argentina 2025

4. Triunfo en el musical y pase a la final

La tucumana reafirmó su afinidad por el género musical en los Cuartos de Final al cantar "El sueño imposible", una balada en español de la obra de Broadway. Su gran control vocal y potencia dejaron a los presentes atónitos. La emotividad de su interpretación fue tal que todos los jurados la ovacionaron y aplaudieron de pie, nombrándola la primera semifinalista del Team Miranda! Tras vencer a Emiliano Villagra en esa instancia, Eugenia se alzó como la gran finalista del equipo.