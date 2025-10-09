Eugenia Rodríguez, la tucumana de 28 años, se ganó el corazón del público de La Voz Argentina 2025con un innegable talento que la catapultó hasta la gran final en representación del team Miranda!. La última instancia de la competencia será el próximo lunes y los otros finalistas con Milagros, Nahuel y Alan.
Desde su audición a ciegas, su rango y la potencia de su voz impactaron, especialmente con su versión de "Gloria" (popularizada por Laura Branigan). Fue entonces cuando logró que tanto Miranda! como Soledad Pastorutti giraran sus sillas, pero Euge eligió sumarse al equipo del icónico dúo.
Un momento memorable fue su batalla contra la venezolana Ximena Padilla cantando "A moment like this" de Kelly Clarkson, una presentación tan emotiva por el talento y el apoyo mutuo que Miranda! decidió salvar a ambas. Superando etapa tras etapa, Eugenia demostró ser invencible entre sus compañeros, convirtiéndose finalmente en la gran ganadora de su equipo.
Los cuatro mejores momentos de Eugenia Rodríguez en La Voz Argentina 2025
1. Un momento de diez segundos que se hizo viral
El camino de Eugenia se endulzó con el triunfo al llegar a la etapa de Knockout, donde su elección fue el desafío vocal "Never Enough" (de The Greatest Showman), una pieza operística de Loren Allred que se convirtió en el tema más viral de la tucumana. Pese a la dificultad, su increíble voz emocionó al estudio. El punto culminante fue cuando mantuvo la nota final de la canción durante diez segundos, desatando una ovación total.
2. El rugido de Céline Dion y el respaldo del público
Aunque "Otro amor vendrá" de Lara Fabian en los Playoffs no le dio el pase directo de Miranda!, Eugenia se lo ganó gracias al voto del público, asegurando su lugar en el Round 1. Allí, la joven eligió el hitazo de Céline Dion, "It's all coming back to me now". La canción, llena de extensiones que afirmaron la fortaleza de su voz, culminó con un grito de euforia de la frase: “Baby, baby, baby when you touch me like this…”, que provocó el entusiasmo de Ale Sergi, Juliana Gattas y la audiencia completa.
3. La versatilidad sin barreras de idioma
El acceso a los Cuartos de Final se materializó en el Round 4 con su impresionante versión de "Ayer" de Luis Miguel. Esta performance, una de las pocas en español, demostró la amplitud y la fuerza de su voz, ratificando que no existe obstáculo idiomático para su talento, y le valió la selección para la siguiente ronda.
4. Triunfo en el musical y pase a la final
La tucumana reafirmó su afinidad por el género musical en los Cuartos de Final al cantar "El sueño imposible", una balada en español de la obra de Broadway. Su gran control vocal y potencia dejaron a los presentes atónitos. La emotividad de su interpretación fue tal que todos los jurados la ovacionaron y aplaudieron de pie, nombrándola la primera semifinalista del Team Miranda! Tras vencer a Emiliano Villagra en esa instancia, Eugenia se alzó como la gran finalista del equipo.