¿Se votará con el bolsillo o con el corazón?

Sin embargo, la historia es diferente cuando se analiza la economía del día a día, en un escenario en el que la microeconomía está desgastada, pese al freno inflacionario. Los salarios no crecen, mientras que el crédito es escaso por las tasas elevadas. Según GMA, el dilema del Gobierno puede estar atravesado por aquella famosa frase de Juan Carlos Pugliese, ministro de Economía durante la gestión presidencial de Raúl Alfonsín: “Les hablé con el corazón, pero me respondieron con el bolsillo”. La realidad es que en esta ocasión puede que “cantar con el corazón” tampoco alcance, añade.