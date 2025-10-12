Secciones
EconomíaNoticias económicas

¿Se votará con el bolsillo o con el corazón?

Según GMA Capital, el mercado mira más allá de las elecciones y centra su atención en los efectos del acuerdo financiero otorgado por EEUU.

¿Se votará con el bolsillo o con el corazón?
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs

Faltan 10 días hábiles para las elecciones legislativas nacionales y la pregunta es si el Gobierno logrará una victoria que le dé más volumen político en el Congreso o si deberá ampliar consensos. La clave del resultado estará permeada por los últimos escándalos políticos y la situación económica. Sin embargo, este duro panorama le fue atravesado a todos los gobiernos ¿cómo llega la actual gestión al domingo 26?, plantea GMA Capital.

Según ese corredor de finanzas, el 26-O develará cómo queda parado la gestión del presidente Javier Milei en los últimos dos años de mandato en el plano legislativo, un ámbito vital para tratar y aprobar las reformas que el mercado y el FMI exigen. ¿Logrará una victoria que le dé más volumen político en el Congreso o deberá ampliar consensos?

GMA recuerda que los comicios legislativos plebiscitan el grado de apoyo, no el rumbo económico (esto se define en 2027). “Y la confianza en la gestión está dada por un cruce de variables: las grandes cifras de la macroeconomía, por un lado, y aquellas que impactan en la economía del “metro cuadrado”, por el otro. Entonces, ¿cómo llega la economía a estas elecciones de medio término en comparación con instancias similares del pasado?

La principal fortaleza y diferencial del Gobierno es la consolidación del ancla fiscal. El superávit de 1,7% del Producto Bruto Interno (PBI) de los últimos 12 meses, constituye un logro inédito después de más de una década de déficits crónicos. A esto se suma una inflación anual del 33,6%, que, si bien sigue siendo elevada, representa un descenso desde el 211,4% del 2023 y el 117,8% de 2024. Estos son las grandes medallas que Milei exhibe como prueba de que el rumbo es el correcto, puntualiza el economista Nery Persichini.

Sin embargo, la historia es diferente cuando se analiza la economía del día a día, en un escenario en el que la microeconomía está desgastada, pese al freno inflacionario. Los salarios no crecen, mientras que el crédito es escaso por las tasas elevadas. Según GMA, el dilema del Gobierno puede estar atravesado por aquella famosa frase de Juan Carlos Pugliese, ministro de Economía durante la gestión presidencial de Raúl Alfonsín: “Les hablé con el corazón, pero me respondieron con el bolsillo”. La realidad es que en esta ocasión puede que “cantar con el corazón” tampoco alcance, añade.

Al complejo panorama económico se suma un considerable desgaste político y mediático durante los últimos meses. La agenda ha estado marcada por controversias que han golpeado el núcleo del oficialismo, más allá de que la gestión Milei haya cosechado el fuerte respaldo financiero de la administración estadounidense de Donald Trump para salir de la tormenta cambiaria.

En primer lugar, la decisión de vetar cinco leyes clave para proteger el ancla fiscal generó un fuerte conflicto con el Congreso. La respuesta del poder legislativo fue contundente: ambas cámaras anularon tres de esos vetos, convirtiendo en ley la Emergencia en Discapacidad, Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica. La única victoria del oficialismo fue con el aumento a jubilados, mientras que la moratoria previsional no fue tratada.

En paralelo, una serie de escándalos agravó la situación: las acusaciones de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la situación del principal candidato a diputado en Buenos Aires, José Luis Espert, a raíz de informes sobre el financiamiento de su campaña. La polémica, vinculada a posibles fondos recibidos de un empresario condenado por narcotráfico, derivó en la renuncia del candidato a su postulación. Según Persichini, la historia es contundente: ningún gobierno ha logrado una victoria en elecciones legislativas con un nivel de aprobación tan deteriorado. Esto podría anticipar un escenario menos provechoso que lo que el oficialismo esperaba.

Con este escenario, el mercado se mantiene en una cautelosa actitud de wait and see (esperar y ver). Sin embargo, conocer más detalles del programa con Estados Unidos ayudaría a transitar estos días con mayor calma. Esto evitaría la necesidad de seguir “forzando la máquina” para llegar a los comicios sin sobresaltos, finaliza GMA.

Temas Buenos AiresMinisterio de Economía de la NaciónLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El nuevo IPC muestra que los salarios registrados acumulan una caída real del 11% bajo la gestión de Javier Milei

El nuevo IPC muestra que los salarios registrados acumulan una caída real del 11% bajo la gestión de Javier Milei

El poder adquisitivo del salario mínimo volvió a caer y alcanzó su nivel más bajo desde 2001

El poder adquisitivo del salario mínimo volvió a caer y alcanzó su nivel más bajo desde 2001

Sondeo: un 64% de los argentinos cree que el acuerdo con EEUU es simbólico

Sondeo: un 64% de los argentinos cree que el acuerdo con EEUU es simbólico

En medio de la expectativa por la ayuda financiera de EEUU, los bonos y los ADRs operaron a la baja

En medio de la expectativa por la ayuda financiera de EEUU, los bonos y los ADRs operaron a la baja

Lo más popular
Descubrí el uso contrapuesto de uno de los emojis de WhatsApp
1

Descubrí el uso contrapuesto de uno de los emojis de WhatsApp

Un McLaren superdeportivo fabricado en 1994 por la escudería campeona de la F-1 será subastado
2

Un McLaren superdeportivo fabricado en 1994 por la escudería campeona de la F-1 será subastado

Hay recomendaciones de la IA para gestionar la empatía: ¿Quiénes la tienen y qué hacer?
3

Hay recomendaciones de la IA para gestionar la empatía: ¿Quiénes la tienen y qué hacer?

La creadora de contenido Dinaskha quiso tener ojos azules, se operó y casi queda ciega
4

La creadora de contenido Dinaskha quiso tener ojos azules, se operó y casi queda ciega

La ansiedad afectará a un tercio de la población, pero se puede atenuar su efecto
5

La ansiedad afectará a un tercio de la población, pero se puede atenuar su efecto

El mantenimiento de una papelera secreta de WhatsApp ayuda a mejorar el rendimiento del celular
6

El mantenimiento de una papelera secreta de WhatsApp ayuda a mejorar el rendimiento del celular

Más Noticias
El espejo retrovisor roto: por qué mirar el futuro con los ojos de hoy es un error

El espejo retrovisor roto: por qué mirar el futuro con los ojos de hoy es un error

La creadora de contenido Dinaskha quiso tener ojos azules, se operó y casi queda ciega

La creadora de contenido Dinaskha quiso tener ojos azules, se operó y casi queda ciega

La ansiedad afectará a un tercio de la población, pero se puede atenuar su efecto

La ansiedad afectará a un tercio de la población, pero se puede atenuar su efecto

El mantenimiento de una papelera secreta de WhatsApp ayuda a mejorar el rendimiento del celular

El mantenimiento de una papelera secreta de WhatsApp ayuda a mejorar el rendimiento del celular

De qué trata Steve, la película de Cillian Murphy en Netflix para ver este fin de semana

De qué trata "Steve", la película de Cillian Murphy en Netflix para ver este fin de semana

¿Tu cabello necesita proteína?: aprende a identificar la necesidad y cómo actuar

¿Tu cabello necesita proteína?: aprende a identificar la necesidad y cómo actuar

Stablecoins: qué son, por qué se posicionan y cómo se usan en Argentina como alternativa al dólar

Stablecoins: qué son, por qué se posicionan y cómo se usan en Argentina como alternativa al dólar

Santoral del 11 de octubre: santos, beatos y significados

Santoral del 11 de octubre: santos, beatos y significados

Comentarios