¿Se votará con el bolsillo o con el corazón?

Faltan 10 días hábiles para las elecciones legislativas nacionales y la pregunta es si el Gobierno logrará una victoria que le dé más volumen político en el Congreso o si deberá ampliar consensos. La clave del resultado estará permeada por los últimos escándalos políticos y la situación económica. Sin embargo, este duro panorama le fue atravesado a todos los gobiernos ¿cómo llega la actual gestión al domingo 26?, plantea GMA Capital.
Según ese corredor de finanzas, el 26-O develará cómo queda parado la gestión del presidente Javier Milei en los últimos dos años de mandato en el plano legislativo, un ámbito vital para tratar y aprobar las reformas que el mercado y el FMI exigen. ¿Logrará una victoria que le dé más volumen político en el Congreso o deberá ampliar consensos?
GMA recuerda que los comicios legislativos plebiscitan el grado de apoyo, no el rumbo económico (esto se define en 2027). “Y la confianza en la gestión está dada por un cruce de variables: las grandes cifras de la macroeconomía, por un lado, y aquellas que impactan en la economía del “metro cuadrado”, por el otro. Entonces, ¿cómo llega la economía a estas elecciones de medio término en comparación con instancias similares del pasado?
La principal fortaleza y diferencial del Gobierno es la consolidación del ancla fiscal. El superávit de 1,7% del Producto Bruto Interno (PBI) de los últimos 12 meses, constituye un logro inédito después de más de una década de déficits crónicos. A esto se suma una inflación anual del 33,6%, que, si bien sigue siendo elevada, representa un descenso desde el 211,4% del 2023 y el 117,8% de 2024. Estos son las grandes medallas que Milei exhibe como prueba de que el rumbo es el correcto, puntualiza el economista Nery Persichini.
Sin embargo, la historia es diferente cuando se analiza la economía del día a día, en un escenario en el que la microeconomía está desgastada, pese al freno inflacionario. Los salarios no crecen, mientras que el crédito es escaso por las tasas elevadas. Según GMA, el dilema del Gobierno puede estar atravesado por aquella famosa frase de Juan Carlos Pugliese, ministro de Economía durante la gestión presidencial de Raúl Alfonsín: “Les hablé con el corazón, pero me respondieron con el bolsillo”. La realidad es que en esta ocasión puede que “cantar con el corazón” tampoco alcance, añade.
Al complejo panorama económico se suma un considerable desgaste político y mediático durante los últimos meses. La agenda ha estado marcada por controversias que han golpeado el núcleo del oficialismo, más allá de que la gestión Milei haya cosechado el fuerte respaldo financiero de la administración estadounidense de Donald Trump para salir de la tormenta cambiaria.
En primer lugar, la decisión de vetar cinco leyes clave para proteger el ancla fiscal generó un fuerte conflicto con el Congreso. La respuesta del poder legislativo fue contundente: ambas cámaras anularon tres de esos vetos, convirtiendo en ley la Emergencia en Discapacidad, Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica. La única victoria del oficialismo fue con el aumento a jubilados, mientras que la moratoria previsional no fue tratada.
En paralelo, una serie de escándalos agravó la situación: las acusaciones de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la situación del principal candidato a diputado en Buenos Aires, José Luis Espert, a raíz de informes sobre el financiamiento de su campaña. La polémica, vinculada a posibles fondos recibidos de un empresario condenado por narcotráfico, derivó en la renuncia del candidato a su postulación. Según Persichini, la historia es contundente: ningún gobierno ha logrado una victoria en elecciones legislativas con un nivel de aprobación tan deteriorado. Esto podría anticipar un escenario menos provechoso que lo que el oficialismo esperaba.
Con este escenario, el mercado se mantiene en una cautelosa actitud de wait and see (esperar y ver). Sin embargo, conocer más detalles del programa con Estados Unidos ayudaría a transitar estos días con mayor calma. Esto evitaría la necesidad de seguir “forzando la máquina” para llegar a los comicios sin sobresaltos, finaliza GMA.