Elecciones 2025: las claves para seguir por LG Play "Tucumán Debate"

Desde hace casi una década, LA GACETA impulsa espacios de intercambio político en los que los candidatos tucumanos pueden debatir frente a la audiencia. El de mañana será el noveno debate organizado por el diario, en una línea de trabajo que comenzó en 2015 y que se consolidó con la llegada de LG Play como plataforma audiovisual. El primer encuentro tuvo lugar en 2015, cuando los aspirantes a la Intendencia de San Miguel de Tucumán y a la Gobernación de la Provincia se midieron en un encuentro organizado por este medio y por Canal 8. Dos años más tarde, en 2017, el debate se trasladó a los estudios de Panorama Tucumano, con la participación de candidatas a diputadas nacionales. Desde entonces, cada elección municipal, provincial o legislativa contó con su propia emisión especial de debate transmitida por LG Play y acompañada por una amplia cobertura periodística en todos los soportes del diario. En 2019, los debates por la jefatura municipal y el manejo de la Casa de Gobierno marcaron hitos de audiencia y trascendencia política, con la presencia de los principales postulantes de aquel año. En 2021, la serie “#TucumánDebate” amplió el formato con cuatro programas dedicados a los distintos tramos legislativos. Más recientemente, en 2023 y este año, Panorama Tucumano continuó la tradición con nuevos encuentros, incluido el desarrollado en la última semana con candidatos a intendente en los comicios especiales en Juan Bautista Alberdi. Precisamente, este martes en Panorama Tucumano se revivirán los momentos clave de esta nueva emisión, con el análisis y toda la información de cara a los comicios.