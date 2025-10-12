Elecciones 2025: las claves para seguir por LG Play "Tucumán Debate"

1- Horario, canal y cómo verlo
Expondrán sus propuestas. Sostendrán sus ideas. Y también se esperan réplicas y contrapuntos. La discusión política vuelve al primer plano en la escena tucumana. Mañana a las 20, los estudios de LA GACETA Play albergarán una nueva edición del debate de candidatos, “Tucumán Debate”. Seis de los protagonistas de los comicios fijados para el domingo 26 estarán cara a cara, anticipando una contienda que definirá la renovación de cuatro de las nueve bancas por esta provincia en la Cámara de Diputados de la Nación. Los periodistas Federico van Mameren y Carolina Servetto estarán en la conducción y en la moderación del debate, que se verá por la pantalla de canal 11 de CCC, de canal 7 de Flow, en nuestra web y en la cuenta oficial de YouTube de LA GACETA. Además, como siempre, todo el análisis y los momentos más destacados se podrán revivir en la edición papel del diario, en www.lagaceta.com.ar y en las redes sociales de LA GACETA.
2- Los participantes
Los candidatos que participarían de la mesa de discusión política son: el gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo (Frente Tucumán Primero), el diputado radical Roberto Sánchez (Frente Unidos por Tucumán), el referente liberal Federico Pelli (La Libertad Avanza), la diputada nacional Paula Omodeo (CREO), el legislador provincial Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) y la referente del PTS, Alejandra Arreguez (Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad). Todos ellos confirmaron su presencia, y estarán acompañados por sus equipos, quienes seguirán cada intervención desde la Redacción de LA GACETA. El listado de invitados confirmados por cada postulante incluye autoridades, otros candidatos y referentes de los partidos del oficialismo y de la oposición.
3- El formato
Será una nueva edición del debate de candidatos organizado por LA GACETA con el objetivo de ofrecer a la audiencia una mirada plural y dinámica del panorama electoral, en un contexto donde las propuestas legislativas cobran especial relevancia. La agenda de temas incluye a los grandes ejes de discusión del Congreso de la Nación, así como cuestiones de interés provincial vinculadas con la relación financiera y política entre la Nación y las provincias. Además, el formato prevé un bloque de preguntas de actualidad y otro más distendido, pensado para develar el costado humano de los candidatos. El encuentro promete ser una oportunidad clave para que los tucumanos conozcan en profundidad las ideas, prioridades y estilos de quienes aspiran a representar a la Provincia en la Cámara baja a partir de los próximos comicios de medio término.
4- Los antecedentes
Desde hace casi una década, LA GACETA impulsa espacios de intercambio político en los que los candidatos tucumanos pueden debatir frente a la audiencia. El de mañana será el noveno debate organizado por el diario, en una línea de trabajo que comenzó en 2015 y que se consolidó con la llegada de LG Play como plataforma audiovisual. El primer encuentro tuvo lugar en 2015, cuando los aspirantes a la Intendencia de San Miguel de Tucumán y a la Gobernación de la Provincia se midieron en un encuentro organizado por este medio y por Canal 8. Dos años más tarde, en 2017, el debate se trasladó a los estudios de Panorama Tucumano, con la participación de candidatas a diputadas nacionales. Desde entonces, cada elección municipal, provincial o legislativa contó con su propia emisión especial de debate transmitida por LG Play y acompañada por una amplia cobertura periodística en todos los soportes del diario. En 2019, los debates por la jefatura municipal y el manejo de la Casa de Gobierno marcaron hitos de audiencia y trascendencia política, con la presencia de los principales postulantes de aquel año. En 2021, la serie “#TucumánDebate” amplió el formato con cuatro programas dedicados a los distintos tramos legislativos. Más recientemente, en 2023 y este año, Panorama Tucumano continuó la tradición con nuevos encuentros, incluido el desarrollado en la última semana con candidatos a intendente en los comicios especiales en Juan Bautista Alberdi. Precisamente, este martes en Panorama Tucumano se revivirán los momentos clave de esta nueva emisión, con el análisis y toda la información de cara a los comicios.
5- Para tener en cuenta
En dos semanas se celebrarán los comicios. En el padrón confirmado por la Justicia Nacional Electoral aparecen 1.341.563 tucumanos habilitados para sufragar, y definirán los nombres de cuatro representantes por Tucumán en la Cámara de Diputados de la Nación. Con estos números, la provincia permanece como el sexto distrito electoral más importante del país. Además, según las cifras oficiales, el “voto joven” representa cerca del 3,32% del total de electores habilitados la jurisdicción: se trata de 44.539 personas de entre 16 y 17 años. ¿Quiénes son los diputados que finalizan su mandato? Los cuatro fueron electos en los comicios de medio término de 2021: Agustín Fernández y Elia Fernández de Mansilla (Bloque Independencia), y Roberto Sánchez (Unión Cívica Radical) y Paula Omodeo (CREO). Por primera vez en elecciones nacionales, se hará uso de la Boleta Única de Papel (BUP), aprobada por la Ley N° 27.781 en octubre de 2024. Con este sistema, todos los partidos que participan de la elección aparecen en una única boleta, en columnas verticales, y los cargos de los candidatos en filas horizontales. El votante deberá marcar con un tilde a su postulante elegido en la casilla correspondiente. El Congreso renueva 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado.