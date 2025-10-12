Secciones
Diane Keaton, la talentosa y reconocida actriz que ganó un Oscar, falleció a los 79 años

La icónica artista estadounidense fue ganadora del premio por la película “Annie Hall”. Musa de Woody Allen, dejó un legado imborrable en la historia de Hollywood.

Hace 2 Hs

La actriz estadounidense Diane Keaton, ganadora del Oscar en 1978 por su papel en “Annie Hall”, falleció en California a los 79 años, anunció ayer un portavoz de la familia a la revista “People”.

La revista explicó que no se revelaron de inmediato más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Keaton debutó en Hollywood con “Lovers and Other Strangers” (”Amantes y otros extraños”), en 1970.

Su extensa filmografía incluye un papel en “El Padrino”, donde interpretó a la esposa de Al Pacino, y numerosos éxitos de Woody Allen, con quien mantuvo una gran amistad tras haber sido durante mucho tiempo su compañera, musa y actriz favorita.

Su papel protagónico en la comedia romántica del director neoyorquino “Annie Hall” le valió el Premio de la Academia a la Mejor Actriz en 1978.

Recibió tres nominaciones más: por “Reds”, película estrenada en 1981, “Simple Secrets” (1996) y “Anything’s Gotta Give” (”Alguien tiene que ceder”, en América Latina, y “Cuando menos te lo esperas”, en España), en 2003.

La actriz continuó actuando hasta mucho más allá de sus 70 años.

Destacó su participación en “Book Club” (“El club del libro”), en 2018, en el que interpretó a una jubilada, así como en “Poms” (”Mejor que nunca”), en 2019.

En una entrevista tras el estreno de “Mejor que nunca”, Keaton declaró que no pensaba en la vejez ni en la jubilación.

“Y si nadie me vuelve a llamar (para filmar), tengo un montón de aficiones que me apasionan y que ocupan mi tiempo”, declaró.

Siendo soltera y madre de dos hijos adoptados, también afirmó no arrepentirse de nada, incluida su vida personal.

“Creo que soy una de las pocas mujeres solteras de mi edad que ha hecho películas sin casarse. ¿Quizás soy una anomalía?”, bromeó la actriz, quien ha mantenido romances de larga duración con estrellas como Warren Beatty y Al Pacino.

“¡No soy infeliz!”, concluyó.

A medida que los escándalos de acoso sexual en Hollywood detonaron a finales de 2017 y alcanzaron desde el productor Harvey Weinstein hasta actores de peso como Kevin Spacey, resurgieron viejas acusaciones de abuso sexual infantil contra Allen por parte de su hija adoptiva Dylan.

“Woody Allen es mi amigo y sigo creyendo en él”, tuiteó Keaton en enero de 2018.

Fue un raro encuentro con la controversia para una actriz muy querida.

Laureada

En 2017, Keaton fue honrada con un Premio a la Trayectoria por el Instituto Estadounidense del Cine, que la calificó como “no convencional, iconoclasta y fuera de lo común”.

“Me siento muy afortunada de haber pasado momentos con esta maravillosa mujer, y estoy desconsolada porque se ha ido”, manifestó la actriz Andie MacDowell, quien protagonizó “Unstrung Hero” (1995), una de las pocas películas dirigidas por Keaton.

La fallecida actriz nació en 1946 con el nombre de Diane Hall, en Los Ángeles, un 5 de enero.

Le sobreviven sus dos hijos, Dexter y Duke.

En su último papel cinematográfico, en 2024, Diane Keaton coprotagonizó “Summer Camp” (”Campamentos de verano”), con Kathy Bates y Alfre Woodard.

