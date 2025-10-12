"Terremotos sincronizados": las fallas más infames de la Costa Oeste podrían romperse al mismo tiempo

La Zona de Subducción de Cascadia, donde las placas Juan de Fuca y Gorda se deslizan bajo la placa Norteamericana, se extiende desde la isla de Vancouver hasta el norte de California para encontrarse con la Falla de San Andrés. Esta falla se extiende 1200 kilómetros hacia el sur a lo largo de un límite donde las placas Norteamericana y del Pacífico se deslizan una sobre la otra