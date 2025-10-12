"Terremotos sincronizados": las fallas más infames de la Costa Oeste podrían romperse al mismo tiempo

Los riesgos de un desastre mayor amenazan a una de las zonas geológicas más estudiadas del planeta y más temidas de los Estados Unidos. La falla de San Andrés, la infame fractura en la corteza terrestre que recorre de norte a sur el estado de California podría estar sincronizada con otro accidente sísmico que podría causar una catástrofe: la falla submarina de Cascadia.
La nueva evidencia reveló que las fallas sísmicas de la Costa Oeste de Estados Unidos podrían sincronizarse y causar un desastre mayor. Los expertos de la Universidad Estatal de Oregon revelaron una conexión entre la falla de San Andrés, que se extiende desde el norte de California hasta el sur de California, y en la zona de subducción de Cascadia frente a las costas de Oregón y Washington.
Terremotos que agotarían los recursos
El resultado de la investigación reveló un riesgo inusitado. Los científicos analizaron sedimentos extraídos del océano y descubrieron que los terremotos en una falla tienen el potencial de desencadenar la otra en cuestión de horas.
Solo para dimensionar, la falla submarina de Cascadia puede provocar por sí misma en un movimiento, un sismo de magnitud superior a los 9 grados, acompañados de tsunamis similares al que arrasó la costa norte de Japón en 2011. Un solo gran terremoto podría ser devastador, pero dos seguidos podrían significar emergencias masivas en toda la Costa Oeste.
"Podríamos esperar que un terremoto en una sola de las fallas agotara los recursos de todo el país para responder", advirtió Chris Goldfinger, geólogo marino de la Universidad Estatal de Oregón y autor principal del estudio. "Y si ambos se desencadenaran a la vez, entonces potencialmente San Francisco, Portland, Seattle y Vancouver quedarían en una situación de emergencia en un plazo de tiempo muy corto".
La sintonía de una radio en la corteza terrestre
Los científicos analizaron un conjunto de sedimentos del fondo marino de la región donde convergen las fallas, frente a la costa norte de California. Sus hallazgos, publicados recientemente en Geosphere, revelaron que los sistemas de fallas han producido varios terremotos sincronizados durante los últimos 3000 años .
Goldfinger comparó el proceso con la sintonización de una radio analógica, en la que los osciladores del dispositivo se sincronizan para convertir las señales entrantes. "Al sintonizar una radio antigua, básicamente se hace que un oscilador vibre a la misma frecuencia que el otro", explicó. "Cuando estas fallas se sincronizan, una falla podría sintonizar a la otra y causar terremotos en pares".
La Zona de Subducción de Cascadia, donde las placas Juan de Fuca y Gorda se deslizan bajo la placa Norteamericana, se extiende desde la isla de Vancouver hasta el norte de California para encontrarse con la Falla de San Andrés. Esta falla se extiende 1200 kilómetros hacia el sur a lo largo de un límite donde las placas Norteamericana y del Pacífico se deslizan una sobre la otra