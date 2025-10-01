Terremoto en Filipinas: al menos 69 muertos y cientos de heridos en Cebú

Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacudió la isla de Cebú, en el centro de Filipinas, y dejó al menos 69 muertos y decenas de heridos, según informó este miércoles la Oficina de Defensa Civil. El epicentro se registró en el norte de la isla, cerca de la ciudad de Bogo, de unos 90.000 habitantes.