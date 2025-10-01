Secciones
Terremoto en Filipinas: al menos 69 muertos y cientos de heridos en Cebú

El sismo de magnitud 6,9 sacudió la isla y provocó derrumbes en templos, puentes y viviendas.

Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacudió la isla de Cebú, en el centro de Filipinas, y dejó al menos 69 muertos y decenas de heridos, según informó este miércoles la Oficina de Defensa Civil. El epicentro se registró en el norte de la isla, cerca de la ciudad de Bogo, de unos 90.000 habitantes.

Los hospitales locales trabajan al límite: pacientes fueron atendidos en carpas improvisadas frente al Hospital Provincial de Cebú como medida preventiva, ante la sucesión de réplicas que se prolongaron durante la noche. “Muchos de ellos quedaron atrapados bajo los escombros, lo que causó su muerte”, explicó Rafaelito Alejandro, viceadministrador de Defensa Civil, al confirmar la cifra de víctimas.

En Bogo, la localidad más afectada, murieron 30 personas y se registraron al menos 186 heridos. Otros 39 fallecimientos se produjeron en municipalidades vecinas. Testigos describieron escenas de desesperación, con motociclistas que debieron sostenerse de barandillas para no caer mientras un puente se sacudía violentamente, y templos católicos cuyos campanarios colapsaron.

“Fue como si la Tierra dejara de girar. Y entonces el centro comercial empezó a temblar”, relató Jayford Maranga, comerciante de 21 años que logró refugiarse bajo una mesa en un restaurante de la Ciudad de Cebú, a 100 kilómetros del epicentro.

El gobierno provincial pidió voluntarios médicos para reforzar las tareas de rescate y advirtió que todavía podría haber personas atrapadas bajo los edificios derrumbados. Las operaciones se complicaron por la oscuridad y las 379 réplicas reportadas por el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología.

Filipinas está situada en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del planeta, lo que explica la frecuencia de terremotos en la región.

