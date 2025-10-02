Realizaron un simulacro de terremoto y tsunami en comunas costeras de la región de Valparaíso

Un simulacro de terremoto y tsunami se llevó a cabo la mañana de este jueves en varias comunas del borde costero de la región de Valparaíso, con el objetivo de fortalecer la preparación de la población ante emergencias. Las alarmas comenzaron a sonar a las 11, alertando a transeúntes, trabajadores y estudiantes para evacuar hacia zonas seguras.
El ejercicio fue organizado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y permitió comprobar en terreno la eficacia de las vías de evacuación y los puntos de encuentro establecidos como zonas seguras.
Un total de 18 comunas se sumaron al simulacro: Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, La Ligua, Papudo, Puchuncaví, Quintero, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso, Viña del Mar, Quillota, Limache, Isla de Pascua y Juan Fernández.
El inicio del simulacro se marcó con sirenas de vehículos de emergencia y mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE). Desde ese momento, la ciudadanía debió desplazarse hacia los puntos de encuentro previamente indicados, mientras las clases y actividades continuaban con normalidad.
Simulacro en comunas costeras: ¿cuáles fueron las recomendaciones de las autoridades?
Las autoridades informaron con días de anticipación sobre el desarrollo del ejercicio y las conductas que debía adoptar la población. En concreto, se recomendó evacuar hacia lugares sobre la cota 30 en un tiempo estimado de 15 a 20 minutos.
"La idea es que se mantengan en zona segura y que los vehículos no transiten hacia el plan de Valparaíso. La evacuación ha sido muy fluida, la gente ha acatado las instrucciones", indicó una capitán de Carabineros desde la ciudad puerto al portal Meganoticias.
Una vez en los puntos de encuentro, los peatones permanecieron resguardados por personal policial y monitores de emergencia hasta recibir un nuevo mensaje del SAE que informó el fin de la simulación y permitió el retorno a las actividades habituales, aproximadamente a las 11.45.