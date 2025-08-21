"En el Barro" temporada 2: cuándo se estrena en Netflix y qué se sabe hasta ahora

"En el barro", la exitosa serie argentina de Sebastián Ortega y spin-off de El marginal, se consolidó como uno de los grandes estrenos del año. Su historia, que transcurre en una cárcel de mujeres, cautivó a miles de espectadores y la llevó al top 10 de Netflix Argentina. El impacto de la serie se extendió a otros países, reafirmando el potencial de la producción nacional.
Con una primera temporada de ocho capítulos que dejó muchas incógnitas sin resolver, los seguidores ya se preguntan por el estreno de la segunda temporada. La buena noticia es que la nueva entrega ya está confirmada y filmada, lo que asegura que la espera será breve.
¿Cuándo se estrenaría la temporada 2 de “En el barro”?
La espera por la segunda temporada de En el barro será corta. Si bien Netflix no ha revelado la fecha exacta, la producción ha anunciado que la serie regresará en el verano de 2026. Los seguidores de la ficción, intrigados por el impactante final de la primera parte, están ansiosos por conocer el destino de sus protagonistas.
El mismo Sebastián Ortega confirmó que la filmación ya concluyó y que los episodios se encuentran en la etapa final de postproducción. Se espera que en los próximos meses Netflix anuncie la fecha definitiva de estreno, lo que reafirmará la popularidad de la producción argentina.
"En el barro" temporada 2: ¿de qué tratará la nueva entrega en Netflix?
La segunda temporada de "En el barro" continuará la historia de Gladys Guerra (Ana Garibaldi) después de la emboscada que la dejó en una situación más frágil en la cárcel de La Quebrada. La trama también se centrará en otros personajes, como La Zurda (Lorena Vega), Yael Rubial (Carolina Ramírez), Soledad Rodríguez (Camila Peralta) y Antín (Gerardo Romano).
La gran novedad será la llegada de la actriz Eugenia "la China" Suárez, quien interpretará a Nicole, una prostituta de lujo que termina en la cárcel. A ella se sumarán Verónica Llinás, Victorio D’Alessandro y Charo López. En cambio, personajes centrales de la primera temporada como los de Valentina Zenere, Ana Rujas y Juana Molina se despedirán, mientras que el papel de la boxeadora Alejandra "Locomotora" Oliveras tendrá más protagonismo.
Con estas incorporaciones y giros argumentales, la temporada 2 de la serie promete mantener la intensidad y esencia de El marginal, ofreciendo a los fanáticos nuevas alianzas y rivalidades que pondrán a prueba a "Las embarradas".