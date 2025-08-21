"En el Barro" temporada 2: cuándo se estrena en Netflix y qué se sabe hasta ahora

La gran novedad será la llegada de la actriz Eugenia "la China" Suárez, quien interpretará a Nicole, una prostituta de lujo que termina en la cárcel. A ella se sumarán Verónica Llinás, Victorio D’Alessandro y Charo López. En cambio, personajes centrales de la primera temporada como los de Valentina Zenere, Ana Rujas y Juana Molina se despedirán, mientras que el papel de la boxeadora Alejandra "Locomotora" Oliveras tendrá más protagonismo.