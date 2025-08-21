Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

"En el Barro" temporada 2: cuándo se estrena en Netflix y qué se sabe hasta ahora

Todo lo que se sabe hasta el momento de la fecha de estreno en Netflix de la segunda parte de "En el barro".

Está confirmado que habrá segunda temporada de En el barro Está confirmado que habrá segunda temporada de "En el barro"
Hace 14 Min

"En el barro", la exitosa serie argentina de Sebastián Ortega y spin-off de El marginal, se consolidó como uno de los grandes estrenos del año. Su historia, que transcurre en una cárcel de mujeres, cautivó a miles de espectadores y la llevó al top 10 de Netflix Argentina. El impacto de la serie se extendió a otros países, reafirmando el potencial de la producción nacional.

“En el barro”: el homenaje de Netflix a la memoria de Alejandra “Locomotora” Oliveras

“En el barro”: el homenaje de Netflix a la memoria de Alejandra “Locomotora” Oliveras

Con una primera temporada de ocho capítulos que dejó muchas incógnitas sin resolver, los seguidores ya se preguntan por el estreno de la segunda temporada. La buena noticia es que la nueva entrega ya está confirmada y filmada, lo que asegura que la espera será breve.

¿Cuándo se estrenaría la temporada 2 de “En el barro”?

La espera por la segunda temporada de En el barro será corta. Si bien Netflix no ha revelado la fecha exacta, la producción ha anunciado que la serie regresará en el verano de 2026. Los seguidores de la ficción, intrigados por el impactante final de la primera parte, están ansiosos por conocer el destino de sus protagonistas.

“En el barro”: la serie sobre mujeres que hereda la corona de “El marginal”

“En el barro”: la serie sobre mujeres que hereda la corona de “El marginal”

El mismo Sebastián Ortega confirmó que la filmación ya concluyó y que los episodios se encuentran en la etapa final de postproducción. Se espera que en los próximos meses Netflix anuncie la fecha definitiva de estreno, lo que reafirmará la popularidad de la producción argentina.

"En el barro" temporada 2: ¿de qué tratará la nueva entrega en Netflix?

La segunda temporada de "En el barro" continuará la historia de Gladys Guerra (Ana Garibaldi) después de la emboscada que la dejó en una situación más frágil en la cárcel de La Quebrada. La trama también se centrará en otros personajes, como La Zurda (Lorena Vega), Yael Rubial (Carolina Ramírez), Soledad Rodríguez (Camila Peralta) y Antín (Gerardo Romano).

La gran novedad será la llegada de la actriz Eugenia "la China" Suárez, quien interpretará a Nicole, una prostituta de lujo que termina en la cárcel. A ella se sumarán Verónica Llinás, Victorio D’Alessandro y Charo López. En cambio, personajes centrales de la primera temporada como los de Valentina Zenere, Ana Rujas y Juana Molina se despedirán, mientras que el papel de la boxeadora Alejandra "Locomotora" Oliveras tendrá más protagonismo.

Con estas incorporaciones y giros argumentales, la temporada 2 de la serie promete mantener la intensidad y esencia de El marginal, ofreciendo a los fanáticos nuevas alianzas y rivalidades que pondrán a prueba a "Las embarradas".

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Valentina Zenere y Ana Garibaldi de “En el Barro” recordaron a la “Locomotora” Oliveras

Valentina Zenere y Ana Garibaldi de “En el Barro” recordaron a la “Locomotora” Oliveras

Dónde ver “En el barro”: la serie con el debut actoral de María Becerra

Dónde ver “En el barro”: la serie con el debut actoral de María Becerra

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

La conmovedora reflexión que dejó la “Locomotora” Oliveras antes de morir sobre su personaje en “En el barro”

La conmovedora reflexión que dejó la “Locomotora” Oliveras antes de morir sobre su personaje en “En el barro”

“En el barro”: María Becerra y Valentina Zenere reaccionaron a la sensual escena del beso

“En el barro”: María Becerra y Valentina Zenere reaccionaron a la sensual escena del beso

Lo más popular
Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana
1

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó
2

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana
3

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña
4

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña

Copa Sudamericana: la barra de Independiente desató una cacería de hinchas de la U de Chile
5

Copa Sudamericana: la barra de Independiente desató una cacería de hinchas de la U de Chile

Locura en Avellaneda: qué dijo el presidente de la U de Chile sobre los violentos incidentes
6

Locura en Avellaneda: qué dijo el presidente de la U de Chile sobre los violentos incidentes

Más Noticias
Por qué se propone el cambio del huso horario en Argentina y cómo impactaría en la vida diaria

Por qué se propone el cambio del huso horario en Argentina y cómo impactaría en la vida diaria

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral

¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

¿Qué alimento aumenta el riesgo de cáncer de colon?

¿Qué alimento aumenta el riesgo de cáncer de colon?

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

Comentarios