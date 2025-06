Marcelo Polino reveló qué cosas de Antonio Gasalla recibirá como herencia

Lo que Polino no esperaba era que la familia Gasalla decidiera incluirlo en la repartición de los bienes del actor. “Me llamó Carlos con Nieves (cuñada de Antonio) y me emocioné, porque ellos había decidido darme algunas cosas del repertorio de Antonio como vestuario, cosas de laburo, algunos de sus moños”, relató emocionado el ex jurado del “Bailando” que había mantenido una relación de amistad durante años con Gasalla. El próximo paso, según contó, será ir a la casa de Antonio para rever algunas de sus pertenencias.