Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

El joven accidentado contó cuáles son sus planes a futuro y qué hará respecto a la moto.

Después de 28 días de una internación que incluyó un largo paso por terapia intensiva, Thiago Medina recibió el alta médica este jueves. En la puerta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, decenas de personas y periodistas lo esperaron para saludarlo y consultarle por su estado. Pero, pese a haber regresado a casa, no todo está en su estado óptimo.

Si había dudas sobre la amistad que unió a los finalistas de Gran Hermano 2022-2023, la internación de Thiago despejó toda incógnita. Julieta Poggio, Romina Uhrig, Marcos Ginocchio, Lucila “Tora” Villar y Nacho Castañeres acompañaron desde el principio hasta el final tanto al ex participante que sufrió el accidente como a Daniela Celis, su ex pareja y madre de sus hijas.

Así como Romina reveló algunas confesiones y charlas íntimas que tuvieron Daniela y Thiago en el hospital, entre las que se mencionó una posible propuesta de matrimonio, también Nacho Castañares contó detalles de las secuelas del accidente, aunque no fueron tan felices.

Cómo está realmente la salud de Thiago Medina

A simple viste, la primera observación que se hizo en la salida de Thiago del hospital, fue su considerable pérdida de peso. Es que las cuatro semanas que estuvo internado le valieron inevitablemente una pérdida muscular por la falta de actividad. Sin embargo, Thiago contó en todo momento con un equipo de kinesiología que lo supervisó. Pero esa no fue la única secuela, según Nacho.

Uno de las declaraciones que generó cierta preocupación, fue la relacionada a la memoria de Thiago. Es que, según contó Castañares, hay cosas que no están en sus recuerdos. “Me dijo que no recordaba nada del accidente, ni de las horas previas ni posteriores. Fue recolectando información y le fueron contando cómo había sucedido”, comentó en el programa de Ángel de Brito.

Aunque el susto fue inevitable, Nacho también aclaró que las secuelas no fueron graves. “Está bien, está sin dolores. Obviamente, hay partes que le duelen: la herida de la espalda y las costillas. Pero de piernas, de cabeza y todo lo demás, estaba impecable”, sostuvo el ex semifinalista de Gran Hermano.

El regreso de Thiago a casa fue un alivio para todos, sobre todo para Daniela. “Nosotros, como familia, los hermanos, el padre, Dani y los amigos, la pasamos mal. Así que ahora que está en casa, estamos muy contentos”, relató finalmente Nacho, que fue uno de los que llegó al hospital el día del alta médica para ayudar a Thiago a regresar a su casa.

Cómo seguirá la vida de Thiago Medina

Por lo pronto, sus compañeros de reality aseguraron que Medina se recuperará en la casa de Daniela Celis. Pese a estar separado, será allí donde termine con los cuidados propios de su estado, de una extirpación de bazo y de operaciones tan complejas. Allí, además, estará cerca de sus hijas mellizas.

A la salida del hospital, también dijo que no volverá a subirse a una moto. “No voy a volver a usar la moto, ya fue”, dijo a los periodistas que lo esperaban. Además, aseguró que quiere estudiar y que le gustaría ser arquitecto en el futuro.

