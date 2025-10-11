Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

El regreso de Thiago a casa fue un alivio para todos, sobre todo para Daniela. “Nosotros, como familia, los hermanos, el padre, Dani y los amigos, la pasamos mal. Así que ahora que está en casa, estamos muy contentos”, relató finalmente Nacho, que fue uno de los que llegó al hospital el día del alta médica para ayudar a Thiago a regresar a su casa.