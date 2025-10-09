Thiago Medina habló por primera vez tras recibir el alta: “Quiero ver a mis hijas”

Tras 28 días de internación y superar un grave estado de salud, Thiago Medina recibió el alta. A la salida del hospital, el ex Gran Hermano habló con los medios y le agradeció a los médicos que lo atendieron tras su grave accidente en moto. "Quiero ver a mis hijas", aseguró frente a las cámara y a la multitud de seguidores que lo esperaban en la puerta.
"Muchas gracias a todos lo que me apoyaron durante este tiempo. Fue muy duro pero estamos saliendo", fueron las primeras palabras de Thiago, quien salió del hospital en una silla de ruedas junto a su ex pareja, Daniela Celis y su hermana, Camila Medina.
Más flaco pero con buen semblante, el influencer respondió a algunas preguntas. Reveló que quiere quiere retomar su vida y estudiar Arquitectura. También aseguró que no volverá a anda en moto. "Quiero ver a mis hijas y estar con ellas", dijo antes de retirarse en medio de la multitud.
Daniela Celis se descompensó durante el alta médica de Thiago Medina
Pasadas las 12.30, Thiago Medina dejó el hospital de Moreno, tras 28 días internado. Minutos antes, Daniela Celis sufrió una descompensación por una baja de presión y tuvo que quedarse en el interior del hospital para ser atendida, motivo por el cual no pudo acompañar a Thiago durante su salida. Pese al susto, ambos viven horas de alivio y emoción tras el alta del joven, que continuará su recuperación en su casa.