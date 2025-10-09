Thiago Medina habló por primera vez tras recibir el alta: “Quiero ver a mis hijas”

Tras 28 días de internación y superar un grave estado de salud, Thiago Medina recibió el alta. A la salida del hospital, el ex Gran Hermano habló con los medios y le agradeció a los médicos que lo atendieron tras su grave accidente en moto. "Quiero ver a mis hijas", aseguró frente a las cámara y a la multitud de seguidores que lo esperaban en la puerta.