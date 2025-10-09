Secciones
EspectáculosFamosos

Thiago Medina le pidió casamiento a Daniela Celis: ¿cómo fue la propuesta?

Según contó Romina Uhrig, el ex Gran Hermano sorprendió a su ex pareja y mamá de sus gemelas con una emotiva propuesta matrimonial.

Romina Uhrig contó que Thiago Medina le pidió casamiento a Daniel Celis Romina Uhrig contó que Thiago Medina le pidió casamiento a Daniel Celis
Hace 1 Hs

Luego de pasar varios días en grave estado, Thiago Medina se recupera a paso agigantados. Según contó su amiga y ex compañera en Gran Hermano, Romina Uhrig, el influencer ya camina solo y, además, le propuso casamiento a la mamá de sus gemelas, Daniela Celis, quien lo acompaña en todo el proceso. 

Camila, la hermana de Thiago Medina, lanzó un misterioso mensaje y preocupó a sus seguidores: “La verdad siempre sale a la luz”

Camila, la hermana de Thiago Medina, lanzó un misterioso mensaje y preocupó a sus seguidores: “La verdad siempre sale a la luz”

Desde el terrible accidente que tuvo Thiago el 12 de septiembre, "Pestañela" no se apartó de su lado. Pese a haber estado separados en ese momento, la ex participante de Gran Hermano no dudó en acompañar al padre de sus hijas. Por eso, días atrás en “Cortá por Lozano” le consultaron sobre la reconciliación y ella no negó haberlo considerado. “Sabemos que nos vamos a sentar a charlar cuando él salga”, aseguró. Sin embargo, parece que él quiere volver a apostar a la relación. 

Thiago Medina le pidió casamiento a Daniela Celis: ¿cómo fue la propuesta?

El entorno del joven de González Catán está muy feliz con su recuperación. Una de ellas es Romina Uhrig, que conoció a Thiago en Gran Hermano 2022 (Telefe). En Se Picó (República Zeta), la exdiputada reveló dos situaciones importantes: que el mediático ya puede caminar solo y que le propuso casamiento de Daniela Celis.

“Chicos, ya camina. Hoy ya se largó a caminar solito”, dijo Romina ante la sorpresa de Gastón Trezeguet. “¿Está como si no le hubiese pasado nada?“, preguntó el conductor. ”Él se acuerda de todo", agregó la panelista, aunque después aclaró que lo único de lo que no tiene registro es del accidente.

“Hoy le digo, ‘¿seguís pensando en casarte?’ Sí, me dice. Él ama a Dani", lanzó Romina. “Pero me habían dicho que él quería cortar”, devolvió Trezeguet. “A veces pasan estas cosas y a él hoy le nace querer casarse con ella y estar con ella”, remarcó.

Sorprendidos en el piso, la preguntaron a Romina si Thiago le va a proponer casamiento a Daniela y la exlegisladora contó que eso ya pasó y dio detalles de cómo fue. “Ya le propuso. Estaba en terapia y le dijo, ‘casate conmigo!’. Se despertó, vio a las nenas y no sé si al día siguiente, le dijo que se quería casar con ella”, aseguró.

Romina también reveló lo que siente Daniela por él, aunque no dijo la respuesta que le dio a Thiago sobre la propuesta. “Ella lo ama. Se aman los dos”, comentó y explicó que cuando le den el alta, el influencer va a terminar de recuperarse en la casa de la mamá de sus hijas.

Temas Daniela CelisThiago Medina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Daniela Celis contó cómo fue el momento en que sus hijas volvieron a ver a Thiago Medina

Daniela Celis contó cómo fue el momento en que sus hijas volvieron a ver a Thiago Medina

“Vamos a charlar cuando él salga”: ¿reconciliación de Daniela Celis y Thiago Medina?

“Vamos a charlar cuando él salga”: ¿reconciliación de Daniela Celis y Thiago Medina?

El gesto de amor de Daniela Celis: peregrinó a Luján con un pedido especial para Thiago Medina

El gesto de amor de Daniela Celis: peregrinó a Luján con un pedido especial para Thiago Medina

Una gran noticia: Thiago Medina abandonó terapia intensiva después de tres semanas críticas

Una gran noticia: Thiago Medina abandonó terapia intensiva después de tres semanas críticas

Lo más popular
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
1

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans
2

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira
3

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires
4

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán
5

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

La élite azucarera monopoliza los cargos
6

La élite azucarera monopoliza los cargos

Más Noticias
Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

La familia de “El Petiso David” lo defendió frente a los Tribunales Federales: “Todo esto ha sido armado”

La familia de “El Petiso David” lo defendió frente a los Tribunales Federales: “Todo esto ha sido armado”

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

Comentarios