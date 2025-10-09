Luego de pasar varios días en grave estado, Thiago Medina se recupera a paso agigantados. Según contó su amiga y ex compañera en Gran Hermano, Romina Uhrig, el influencer ya camina solo y, además, le propuso casamiento a la mamá de sus gemelas, Daniela Celis, quien lo acompaña en todo el proceso.
Desde el terrible accidente que tuvo Thiago el 12 de septiembre, "Pestañela" no se apartó de su lado. Pese a haber estado separados en ese momento, la ex participante de Gran Hermano no dudó en acompañar al padre de sus hijas. Por eso, días atrás en “Cortá por Lozano” le consultaron sobre la reconciliación y ella no negó haberlo considerado. “Sabemos que nos vamos a sentar a charlar cuando él salga”, aseguró. Sin embargo, parece que él quiere volver a apostar a la relación.
Thiago Medina le pidió casamiento a Daniela Celis: ¿cómo fue la propuesta?
El entorno del joven de González Catán está muy feliz con su recuperación. Una de ellas es Romina Uhrig, que conoció a Thiago en Gran Hermano 2022 (Telefe). En Se Picó (República Zeta), la exdiputada reveló dos situaciones importantes: que el mediático ya puede caminar solo y que le propuso casamiento de Daniela Celis.
“Chicos, ya camina. Hoy ya se largó a caminar solito”, dijo Romina ante la sorpresa de Gastón Trezeguet. “¿Está como si no le hubiese pasado nada?“, preguntó el conductor. ”Él se acuerda de todo", agregó la panelista, aunque después aclaró que lo único de lo que no tiene registro es del accidente.
“Hoy le digo, ‘¿seguís pensando en casarte?’ Sí, me dice. Él ama a Dani", lanzó Romina. “Pero me habían dicho que él quería cortar”, devolvió Trezeguet. “A veces pasan estas cosas y a él hoy le nace querer casarse con ella y estar con ella”, remarcó.
Sorprendidos en el piso, la preguntaron a Romina si Thiago le va a proponer casamiento a Daniela y la exlegisladora contó que eso ya pasó y dio detalles de cómo fue. “Ya le propuso. Estaba en terapia y le dijo, ‘casate conmigo!’. Se despertó, vio a las nenas y no sé si al día siguiente, le dijo que se quería casar con ella”, aseguró.
Romina también reveló lo que siente Daniela por él, aunque no dijo la respuesta que le dio a Thiago sobre la propuesta. “Ella lo ama. Se aman los dos”, comentó y explicó que cuando le den el alta, el influencer va a terminar de recuperarse en la casa de la mamá de sus hijas.