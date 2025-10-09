Thiago Medina le pidió casamiento a Daniela Celis: ¿cómo fue la propuesta?

Desde el terrible accidente que tuvo Thiago el 12 de septiembre, "Pestañela" no se apartó de su lado. Pese a haber estado separados en ese momento, la ex participante de Gran Hermano no dudó en acompañar al padre de sus hijas. Por eso, días atrás en “Cortá por Lozano” le consultaron sobre la reconciliación y ella no negó haberlo considerado. “Sabemos que nos vamos a sentar a charlar cuando él salga”, aseguró. Sin embargo, parece que él quiere volver a apostar a la relación.