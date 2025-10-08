Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más afortunados el próximo año, según Ludovica Squirru

El próximo 17 de febrero de 2026 dará comienzo el año del Caballo de Fuego, una etapa que anticipa intensidad, cambios significativos y desafíos para todos los signos del horóscopo chino. En su libro Horóscopo chino 2026 – Caballo de Fuego , Ludovica Squirru ofrece un análisis profundo de las tendencias que marcarán la vida personal, social y laboral de cada signo.
Basada en el I Ching, el Bazi y su reconocida intuición, la autora revela oportunidades, riesgos y orientaciones prácticas para aprovechar un ciclo guiado por la pasión, el movimiento y la transformación. "El Caballo se lleva muy bien con la Cabra, el Perro, el Tigre y el Conejo. Este año nadie está del todo bien, todos vienen golpeados, pero esos signos estarán más favorecidos", resume Ludovica sobre lo que se viene en materia astrológica para el próximo año.
Horóscopo chino: cuáles serán los signos más afortunados el próximo año, según Ludovica Squirru
Tigre
El tigre quedó con rasguños en su tersa piel y en su corazón durante el año del ofidio.
Sin duda, tuvo que apelar a sus armas, trucos y diplomacia para evitar la mordedura letal de la serpiente.
Sabe que la llegada del caballo de fuego, su aliado, compañero, socio y amor saldará el karma vivido hacia la liberación.
En los últimos años el tigre asumió responsabilidades que lo excedieron, desde conducir una empresa familiar, un ministerio de guerra o defensa hasta criar hijos ajenos o cuidar de gente enferma.
La opresión, el agotamiento, el estrés fueron sus visitantes diurnos y nocturnos, y la soledad, su aliada incondicional.
Cerrará los temas que no son compatibles con sus sueños y utopías, y podrá tener alas, como Pegaso, para volar hacia otros horizontes.
Su destreza, inteligencia y sabiduría lo pondrán a prueba para elegir con precisión cada pisada. Su talón de Aquiles es la continuidad con su pareja, que sufrirá una depresión, crisis o mala fortuna de la que deberá ocuparse full time.
Conejo
El año del caballo será un tsunami, tifón, sismo para su naturaleza delicada y preventiva; por eso es recomendable que comience con todos los tips, técnicas de autoayuda para estar en estado físico, mental y emocional para encauzar el año positivamente.
Su influencia será sutil, suave, persistente, invisible en el entorno; mejorará el feng shui de su casa, reciclará vestuario, muebles, jardín, su look, y donará todo lo que le sobre con buen gusto y creatividad.
Necesitará anidar, estar cerca del zoo y de los amigos.
El mundo está desbocado. La locura y el egoísmo asedian su equilibrio emocional, y el temor, las amenazas interiores y exteriores de quienes fueron sus aliados se desvanecerán como pompas de jabón.
Cabra
Su vida está en proceso de transformación, transmutación, cierre de un ciclo rumbo a otro.
Hay que ordenar el armario, los temas legales, el corral, la economía que se alteró en los últimos años por situaciones afectivas, familiares, y porque el ahorro se evaporó en viajes, arreglos extras y pérdida de oportunidades laborales.
El año del caballo será un huracán caribeño, un tsunami, un sismo que lo tendrá en situación de alerta, y es necesario que tome todos los recaudos necesarios para protegerse.
El movimiento migratorio de los desplazados, los excluidos del mundo, la gente que perdió todo tocará su corazón, y estará al servicio de nuevas ONG, fundaciones, lugares de asistencia, para brindar i-shoku-ju (techo, vestimenta y comida).
Perro
Llegó la crisis existencial, y en el año del caballo de fuego tomará las decisiones postergadas durante los años en que estuvo evaluando su futuro.
La relación entre ambos signos es estimulante, creativa, solidaria, y con buenas ideas para ser socios y comenzar una nueva etapa de emprendimientos.
Deberá tomar decisiones drásticas, como aconseja el I Ching: morder o cortar con brusquedad algo que está poniendo obstáculos en su camino.
Renacerá la firmeza en sus ideas y convicciones, tendrá claro el rumbo que le quiere dar a su vida y pondrá primera para el arranque.
Chancho
El año del caballo será muy emocional, de carácter intempestivo, con saltos cuánticos en la ciclotimia que podrían afectar su salud holística.
Tendrá que estar preparado para cambios inesperados en cualquier momento en su hábitat, un trabajo que surja, tal vez algún distanciamiento de sus seres queridos, y ganancias o pérdidas en simultáneo.
Es recomendable que haga yoga, taichí, meditación dinámica combinados con laborterapia, artes marciales, tenis y fútbol.