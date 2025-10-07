Horóscopo chino: el signo con mayores desafíos financieros este mes, según Ludovica Squirru

En octubre, según el horóscopo chino, hay un signo animal que deberá prestar especial atención a su economía. Este mes podría traer desafíos financieros, por lo que es clave tomar decisiones prudentes. Deberá cuidarse para mantener el equilibrio económico en este período crucial, según las predicciones de Ludovica Squirru.
Por otro lado, la reconocida astróloga afirma que octubre es uno de los meses más misteriosos del año. Con la energía del Perro dominando, la especialista asegura que se vienen tiempos “caóticos no sólo para el Perro sino para todo el zoo” y que “los problemas irán desde asuntos políticos hasta desastres naturales”.
Horóscopo chino: el signo que deberá cuidar su economía en octubre, según Ludovica Squirru
Ludovica Squirru advirtió que el Mono deberá evitar realizar movimientos económicos significativos durante octubre. Esto se debe a la influencia de un conflicto energético que afectará a los monos los días 7 y 19 de octubre, cuando las energías del Perro y el Dragón estarán en tensión.
Esta combinación energética no es favorable para las finanzas ni para las decisiones importantes, por lo que es esencial que los monos se abstengan de firmar documentos, abrir nuevas cuentas bancarias o iniciar negocios en esos días específicos. La clave para los nacidos bajo este signo será tener siempre una agenda a mano y postergar cualquier compromiso que pudiera tener repercusiones a largo plazo.
El choque energético entre el Perro y el Dragón afecta especialmente a los monos debido a su naturaleza inquieta y su tendencia a moverse rápidamente de un proyecto a otro.
Durante estos días críticos, los monos podrían verse arrastrados por tensiones que no están bajo su control, lo que les haría más vulnerables a errores o malas decisiones en el ámbito financiero. Por lo tanto, es crucial que mantengan una actitud calmada y eviten tomar decisiones impulsivas.
Las horas más delicadas del día para ellos serán entre las 19 y las 21 horas, cuando las influencias energéticas adversas estarán en su punto máximo. Si bien esto no significa que el resto del mes esté plagado de obstáculos, es una señal clara de que deben estar atentos y ser estratégicos en cuanto a la planificación.
Por otro lado, el resto de los días de octubre se presentan como momentos favorables para la vida social de los monos. Según las predicciones de Squirru, más allá de los días 7 y 19, los monos podrán disfrutar de interacciones fructíferas con amigos y seres queridos.
Este período de actividad social será positivo para desahogarse y disfrutar de actividades que no impliquen grandes compromisos financieros o decisiones trascendentales. Será un mes propicio para fortalecer vínculos y compartir con los demás, lo cual les permitirá alejarse de la presión de tomar decisiones complicadas.