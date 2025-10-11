Premio Nobel de la Paz: hubo gestos de decepción en la Casa Blanca

WASHINGTON, Estados Unidos.- “El comité del Nobel probó que pone la política por encima de la paz”, fue la primera reacción del gobierno estadounidense ante el anuncio de que el Premio Nobel de la Paz había ido a María Corina Machado, líder de la oposición a Nicolás Maduro en Venezuela. Así lo expresó en X el director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también aspiraba al premio. El mandatario estadounidense expresó en los últimos días su deseo de ganar el premio Nobel de la Paz, en momentos que negociaba un acuerdo entre Israel y el movimiento palestino Hamas sobre Gaza. El acuerdo se firmó el jueves.
“El presidente Trump seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas”, escribió Cheung. “Tiene el corazón de un humanitario, y nunca habrá nadie como él, capaz de mover montañas con la fuerza pura de su voluntad”, añadió Cheung.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump había insistido repetidamente en que merecía el Nobel por su papel en la resolución de numerosos conflictos.
Trump reiteró su afirmación en la víspera del anuncio del premio de la paz, diciendo que su mediación en la primera fase de un alto el fuego en Gaza esta semana fue la octava guerra que había terminado desde que volvió a la Casa Blanca.
“Sea lo que sea que hagan, está bien. Sé esto: no lo hice por eso, lo hice porque he salvado muchas vidas”, explicó.
Machado cuenta con amplios apoyos entre los políticos latinos en el Congreso estadounidense. En agosto de 2024 varios congresistas republicanos, entre ellos el entonces senador y hoy secretario de Estado, Marco Rubio, publicaron una carta abierta pidiendo el premio para la opositora venezolana. por su “resistencia pacífica contra los tiranos y su capacidad para organizar y liderar un movimiento no violento por la democracia y los derechos humanos es ejemplar”.
Sin entusiasmo
El premio fue recibido con menos que entusiasmo entre los diplomáticos venezolanos en Estados Unidos. El embajador de Venezuela ante Naciones Unidas,Samuel Moncada, ironizó diciendo que Machado lo merecía tanto como el Nobel de Física.
“No sé la reacción de mi gobierno, pero les diré la mía”, declaró a la prensa Moncada. “Realmente esperaba que ella ganara el Nobel de Física porque tiene las mismas credenciales para el Nobel de Física que para el Nobel de Paz. Quizá el año próximo gane el Nobel de Física”, declaró Moncada.
El Comité Noruego del Nobel indicó que otorgó el galardón a Machado por su “incansable” defensa de la democracia venezolana ante el “brutal” gobierno de Maduro.
Machado, una ingeniera de 58 años, debutó en la política a principios de los años 2000 militando por un referendo revocatorio del mandato del entonces presidente Hugo Chávez.
La dirigente se vio impedida de postularse a las presidenciales de 2024 a pesar de su enorme popularidad. Maduro, heredero político de Chávez, se declaró vencedor de esos comicios que la oposición denuncia como fraudulentos. Sus seguidores destacan su “coherencia”, sin medias tintas, y su promesa de acabar con el socialismo de la llamada Revolución Bolivariana para dar paso a un sistema liberal.
En las primarias opositoras hacia las elecciones del 28 de julio de 2024, Machado arrasó con más de 90% de los votos. Pero fue vetada por una cuestionada inhabilitación política y tuvo que ceder su candidatura presidencial al diplomático Edmundo González Urrutia.