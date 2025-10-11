Premio Nobel de la Paz: hubo gestos de decepción en la Casa Blanca

Machado cuenta con amplios apoyos entre los políticos latinos en el Congreso estadounidense. En agosto de 2024 varios congresistas republicanos, entre ellos el entonces senador y hoy secretario de Estado, Marco Rubio, publicaron una carta abierta pidiendo el premio para la opositora venezolana. por su “resistencia pacífica contra los tiranos y su capacidad para organizar y liderar un movimiento no violento por la democracia y los derechos humanos es ejemplar”.