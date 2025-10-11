¿Qué le espera a Perú bajo su séptimo gobierno en una década?

LIMA, Perú.- En cuestión de horas, Perú nombró a su séptimo presidente en una década. La crisis política sume en el desprestigio a sus líderes a seis meses de las elecciones generales y cuando el país enfrenta una ola de criminalidad. Desde 2016, Perú fue gobernado por siete mandatarios, tres destituidos por el Congreso. La última es Dina Boluarte, removida en la madrugada del viernes en un juicio político exprés.