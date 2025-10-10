Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

El proceso político que llevó a la caída de Boluarte se inició el 9 de octubre, cuando un grupo de parlamentarios de distintas bancadas presentó cuatro mociones de vacancia. Estas fueron respaldadas por al menos 34 legisladores y argumentaron, entre otras razones, las denuncias de corrupción que involucraban a la mandataria, especialmente el escándalo conocido como “Rolexgate”, así como la incapacidad del Ejecutivo para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana en el país.