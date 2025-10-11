Secciones
Los palestinos empiezan a volver a sus hogares

Israel cesa su ofensiva en el enclave.

LA LARGA MARCHA. Miles de palestinos toman la ruta Al-Rashid hacia Ciudad de Gaza, desde Nuseirat.
NUSEIRAT, Territorios Palestinos.- Israel anunció la entrada en vigor del alto al fuego en Gaza tras un acuerdo con Hamas y decenas de miles de desplazados palestinos iniciaron el retorno a sus hogares en medio de las ruinas. El acuerdo logrado tras dos años de guerra prevé la liberación de los rehenes israelíes cautivos en Gaza en un plazo de 72 horas.

Con la entrada en vigor del cese el fuego anunciado por el ejército israelí ayer a la mañana, decenas de miles de palestinos desplazados empezaron una penosa marcha desde el sur de la Franja de Gaza hacia el norte para volver a sus hogares. Otros regresaron a sus casas en Jan Yunis, en el sur de Gaza, y encontraron sus viviendas completamente destruidas.

Israel lanzó una ofensiva terrestre y aérea especialmente intensa en las últimas semanas para tomar Ciudad de Gaza, el mayor núcleo urbano del territorio palestino.

La Defensa Civil de Gaza informó que empezó a retirar cadáveres de los escombros. “Desde la entrada en vigor del cese el fuego, se encontraron 63 cuerpos en las calles de Ciudad de Gaza”, declaró Mahmud Basal, portavoz de esta agencia de rescatistas que opera bajo la autoridad del gobierno de Hamas.

El ejército israelí anunció que sus tropas empezaron a posicionarse a lo largo de las “líneas de repliegue, en preparación del acuerdo de alto el fuego”. Pero advirtió que algunas zonas siguen siendo “extremadamente peligrosas”.

“Abrumados por la emoción”

El acuerdo alcanzado el jueves entre Israel y Hamás en una negociación indirecta en Egipto se basa en un plan de 20 puntos anunciado a fines de septiembre por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El Pentágono “confirmó que el ejército de Israel completó la primera fase de su retirada hacia la línea amarilla”, dijo el emisario especial del presidente Trump, Steve Witkoff, en la red social X. “El periodo de 72 horas para la liberación de rehenes comenzó”, agregó.

Plan para los primeros 60 días tras el alto el fuego en Gaza

El pacto busca poner fin a dos años de guerra en Gaza, un conflicto que estalló con el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, que dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de la AFP a partir de datos oficiales.

El acuerdo estipula el retorno a Israel de todos los rehenes cautivos en Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que de los 48 rehenes que siguen retenidos en Gaza, 20 están vivos y 28 fallecieron.

La familia de Alon Ohel, uno de los rehenes, declaró que están “abrumados por la emoción” y esperan con ansias su retorno.

Temas IsraelFranja de GazaHamasBenjamin NetanyahuDonald TrumpGuerra entre Israel y Hamas
