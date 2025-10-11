Los palestinos empiezan a volver a sus hogares

Con la entrada en vigor del cese el fuego anunciado por el ejército israelí ayer a la mañana, decenas de miles de palestinos desplazados empezaron una penosa marcha desde el sur de la Franja de Gaza hacia el norte para volver a sus hogares. Otros regresaron a sus casas en Jan Yunis, en el sur de Gaza, y encontraron sus viviendas completamente destruidas.