Plan para los primeros 60 días tras el alto el fuego en Gaza

Varios cientos de camiones al día se movilizan para implementar el plan en auxilio de una población a que desde hace meses Israel no accede a alimentos, medicamentos y otros productos de primera necesidad. “Nuestro plan detallado y probado está en marcha. Nuestros suministros, 170.000 toneladas de alimentos, medicinas y otros bienes, están disponibles. Nuestros equipos, expertos y decididos están preparados”, declaró Tom Fletcher, jefe humanitario de ONU.